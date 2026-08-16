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زيد توفيق زمزم.. مبارك التخرج

  • 16 أغسطس 2026
  • 22:35
زيد توفيق زمزم مبارك التخرج

خبرني - بفيضٍ من الفخر والفرح، وبمشاعر يملؤها الاعتزاز والسرور، يتقدم الأهل والأصدقاء والأقارب بأجمل آيات التهنئة وأصدق عبارات التبريك إلى ابنهم البار زيد توفيق زمزم، بمناسبة تخرجه من جامعة البلقاء التطبيقية – كلية الهندسة التكنولوجية في هندسة العمارة.

وبهذه المناسبة السعيدة، يعبّر والده ووالدته وإخوته وأخواته، إلى جانب الأهل والأقارب والأصدقاء، عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز الذي جاء ثمرة لسنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة، متمنين له أن تكون هذه الخطوة بداية لمسيرة مهنية زاخرة بالعطاء والتميّز والنجاح.

سائلين الله أن يبارك له في علمه وعمله، وأن يفتح أمامه أبواب الرزق والتوفيق، وأن يجعل القادم من أيامه أجمل وأعظم، وأن يوفقه في حياته العملية والعلمية، ويرفعه إلى أعلى المراتب، ويحقق له ما يصبو إليه من طموحات.

ألف ألف مبارك زيد ومن من نجاح إلى نجاح ومن إنجاز إلى إنجاز، وعقبال أعلى الدرجات العلمية والمناصب المرموقة بإذن الله.

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