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رونالدو يلمح إلى الاعتزال: ربما يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم

  • 16 أغسطس 2026
  • 22:24
رونالدو يلمح إلى الاعتزال ربما يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم

خبرني - ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي إلى إمكانية اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، إذ كشف أن هذا العام "قد يكون الأخير له في الملاعب"، مشيراً إلى أنه يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وقال رونالدو في مقابلة مع مجلة "فوغ": ربما يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثاً استثنائياً.

وأكد النجم البرتغالي أنه يتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت مع عائلته بعد كرة القدم، مشيراً إلى وأنه وضع بالفعل تصوراً لمستقبله بعد الاعتزال.


وأضاف رونالدو: لقد رسمت مستقبلي بالكامل. لدي الكثير من الأشياء التي ستبقيني مشغولاً، لدرجة أنه من الصعب أن أذكر شيئاً واحداً فقط. لأن كرة القدم قد تترك فراغًا كبيراً، ولذلك عليك أن تملأ وقتك بطرق مختلفة، وليس بشيء واحد فقط.

وتابع نجم النصر: أريد أيضاً أن أستمتع أكثر، وأسافر أكثر، وأشاهد وأمارس رياضة البادل التي أحبها كثيراً، وأن أواصل الاستمتاع بما حققته، بما حققناه. ففي النهاية، كانت 25 عاماً مليئة بالكثير من التضحيات.


 

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