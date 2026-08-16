برشلونة يتوصل لاتفاق للتعاقد مع رودري

خبرني - توصل نادي برشلونة إلى اتفاق كامل مع مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري، وفقًا لما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو، لتصبح الصفقة في مراحلها الأخيرة تمهيدًا لإتمام انتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني.

ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين في الفترة الماضية، حيث كان مانشستر سيتي قد رفض عرضين سابقين من برشلونة، الأول بقيمة 45 مليون يورو، والثاني بحوالي 65 مليون يورو.

ولم يكشف رومانو عن القيمة النهائية للصفقة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن إجمالي الصفقة سيتجاوز حاجز الـ 70 مليون يورو، ليقترب برشلونة من حسم واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة استكمال الإجراءات النهائية للإعلان الرسمي عن انتقال رودري إلى برشلونة، في صفقة يسعى النادي الكتالوني من خلالها إلى تدعيم خط وسطه بأحد أبرز لاعبي العالم في مركزه.

ويعد رودي رابع صفقات الفريق الكاتالوني هذا الصيف، بعد التعاقد مع كريم أديمي، وأنتوني جوردون، وجيسي بيسيو.

