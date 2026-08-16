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مناشدة للعثور على شاب أردني فقد في إربد منذ الجمعة

  • 16 أغسطس 2026
  • 22:10
مناشدة للعثور على شاب أردني فقد في إربد منذ الجمعة

خبرني - يناشد ذوو الشاب منتصر محمد مصطفى بني دومي المساعدة في العثور عليه، بعد خروجه من منزله صباح الجمعة الماضية في منطقة كفرالماء بلواء الكورة بمحافظة إربد، وعدم عودته إلى منزله منذ ذلك الحين.

وبحسب ذويه، فإن آخر معلومات متوفرة عنه تشير إلى وجوده في كفرالماء، فيما لم تتوفر معلومات عن مكان وجوده منذ مغادرته المنزل.

ودعا ذوو الشاب كل من تتوفر لديه أي معلومات عنه أو شاهده منذ خروجه، إلى التواصل على الرقمين:

0772652628
0772148510

ويأمل ذوو منتصر ممن لديه أي معلومة المساعدة في إعادته إلى أسرته والاطمئنان عليه.

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