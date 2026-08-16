القاضي يرعى احتفالاً وطنياً بعيد الجلوس الملكي

خبرني - رعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي احتفالاً وطنياً مساء الأمس في العاصمة عمان، بمناسبة عيد الجلوس الملكي السابع والعشرين، في مناسبة جسدت مشاعر الاعتزاز بالمسيرة الوطنية، والوفاء للإنجاز، وتجديد العهد بمواصلة مسيرة البناء والتحديث والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

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‏وشهد الاحتفال حضوراً لافتاً ضم عدداً من أعضاء مجلس النواب، وشخصيات رسمية وعامة، وسفراء عرباً وأجانب، إلى جانب نخبة من الشخصيات الوطنية والسياسية والاقتصادية والإعلامية، ورائدات ورواد الأعمال، وممثلين عن وسائل إعلام محلية وعربية، في مشهد عكس أهمية المناسبة ومكانة المجلة في المشهد الإعلامي والاقتصادي الأردني.

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‏وأكد المشاركون أن عيد الجلوس الملكي يشكل مناسبة وطنية لاستذكار مسيرة الإنجاز التي شهدها الأردن خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وما رافقها من محطات مضيئة في مختلف المجالات، عززت منعة الدولة ورسخت حضور المملكة ومكانتها، ودعمت مسارات التحديث والتنمية.

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‏وأشاد المتحدثون بالرؤية الملكية في قيادة مسيرة الأردن، مؤكدين أن السنوات السبع والعشرين شكلت مرحلة حافلة بالإنجاز والعمل المتواصل، ارتكزت على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير مؤسسات الدولة، وترسيخ نهج التحديث والانفتاح على المستقبل.

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‏وتضمن الاحتفال عرضاً مرئياً استعرض أبرز محطات المسيرة الوطنية والإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك، إلى جانب إبراز الدور الذي يؤديه الإعلام الاقتصادي في مواكبة التحولات الوطنية، وتوثيق قصص النجاح، وتسليط الضوء على الشخصيات والمؤسسات التي أسهمت في صناعة الإنجاز.

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‏وفي محطة ثقافية وإعلامية بارزة، شهد الاحتفال إطلاق كتاب "قامات من ذهب"، الذي اطلقته مجلة مال واعمال الذي يوثق مسيرة مجموعة مختارة من الشخصيات الوطنية والعربية المؤثرة في مجالات السياسة والإعلام والاقتصاد والأعمال والمجتمع، ويقدم تجاربها وإنجازاتها بوصفها نماذج مضيئة وملهمة للأجيال.

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‏وأدارت الحفل، رشا الخوالدة، والذي حملت فقراته الفنية والوطنية روح المناسبة، من خلال تقديم أغانٍ وطنية، وفقرة فلكلورية، إلى جانب عرض للأزياء التراثية التي جسدت تنوع الموروث الشعبي الأردني في محافظات المملكة الاثنتي عشرة، في لوحة احتفت بالهوية الوطنية وأصالة التراث الأردني.

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‏وأكد المشاركون أن مرور 27 عاماً على انطلاقة المجلة يمثل محطة مهمة في مسيرتها الإعلامية، التي بدأت عام 1999، وواصلت خلالها حضورها في المشهد الاقتصادي والإعلامي من خلال متابعة القضايا الاقتصادية، ودعم قصص النجاح، وإبراز التجارب الريادية، والاحتفاء بالشخصيات المؤثرة.

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‏وفي ختام الاحتفال، كرّم القاضي، يرافقه الوزير الأسبق الدكتور رضا الخوالدة والدكتور محمد أبو عمارة، عدداً من الشخصيات الوطنية والعربية، ورائدات ورواد الأعمال، تقديراً لمسيرتهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات، واعترافاً بما قدموه من جهود وإنجازات أسهمت في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية والتميز.