بعد سداده أجر الخادمة.. انقضاء دعوى حبس أحمد عز بالتصالح مع زينة

خبرني - قضت محكمة الأسرة المصرية، اليوم الأحد، بانقضاء دعوى حبس الفنان أحمد عز بالتصالح، وذلك بعد سداده ما يعادل 11400 دولار أميركي (570 ألف جنيه مصري)، في الدعوى المقامة ضده من الفنانة زينة.

وقام عز بسداد مبلغ 570 ألف جنيه مصري، الذي يمثل قيمة أجر خادمة الفنانة زينة، وذلك في إطار النزاعات القضائية المتواصلة بين الطرفين.

وكانت المحكمة المختصة قد قررت في 28 يوليو (تموز) الماضي، حجز الدعوى المقامة ضد عز بشأن أجر خادمة الفنانة زينة، للنطق بالحكم بجلسة 16 أغسطس (آب)، وذلك بعد سداد المبلغ المطالب به.

وسبق أن أيدت المحكمة المختصة حكم إلزام عز بسداد أجر الخادمة بقيمة 600 دولار أميركي (30 ألف جنيه مصري)، بعدما رفضت الالتماس المقدم منه على الحكم.



وبدأت المشكلة بين أحمد عز وزينة عام 2014 بنزاع قضائي حول زواج عرفي وإثبات نسب توأميها (عز الدين وزين الدين)، وتطور الأمر إلى ساحات المحاكم لسنوات طويلة.

وحصلت زينة على حكم بالخلع من أحمد عز في عام 2017.

وتوالت قضايا النفقات والمصروفات الدراسية وأجور الخدم، حيث أصدرت محكمة مستأنف الأسرة أحكاماً بتعديل النفقات الشهرية ومصروفات الأبناء.