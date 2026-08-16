بالفيديو.. حمزة عبد الكريم يواصل تألقه مع برشلونة ويسجل مجدداً

خبرني - واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم تألقه في المباريات الودية مع برشلونة استعداداً للموسم الجديد بتسجيله هدفاً في فوز فريقه على مضيفه بازل السويسري بنتيجة 5-2، يوم الأحد.

وبدأ حمزة عبد الكريم اللقاء على مقاعد البدلاء، وشارك بين الشوطين بدلاً من زميله الإنجليزي أنطوني غوردون المنضم من نيوكاسل يونايتد خلال الصيف الجاري.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث تقدم الفريق الكتالوني بهدف لمهاجمه الجديد كريم أديمي المنضم من دورتموند مستفيداً من عرضية للنجم البرازيلي رافينيا في الدقيقة 34.



وأدرك بازل التعادل بهدف جان دوكوريه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

وبعد أربع دقائق فقط من الشوط الثاني، سجل حمزة عبد الكريم الهدف الثاني لبرشلونة مستفيداً من تمريرة أديمي.



ورفع بذلك المهاجم المصري البالغ من العمر 18 عاماً رصيده إلى 3 أهداف ليصبح هداف الفريق في المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، بعدما سجل ثنائية في ودية أمام برمنغهام الإنجليزي.

وانتقل حمزة عبد الكريم لصفوف فريق الشباب في برشلونة معاراً من الأهلي المصري في فبراير الماضي، وتم تفعيل بند شراء عقده نهائياً هذا الصيف.

وبعد نزوله بديلاً أضاف لامين يامال الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص بازل الفارق بهدف من ركلة جزاء أخرى سددها كاظم أوليجبي في الدقيقة 84.

ولكن برشلونة أجهز على منافسه بهدفين للمهاجم البلجيكي الشاب جيسي بيسيو في الدقيقتين 89 و91 بعد تمريرتين من داني أولمو ويامال.

ويلعب برشلونة آخر ودياته أمام الأهلي المصري يوم الأربعاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن منافسات بطولة كأس خوان غامبر الودية.



