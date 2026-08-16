العراق.. السجن 7 سنوات لمحافظ صلاح الدين السابق بسبب الكسب غير المشروع

خبرني - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، صدور قرار حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر خليل عبد الحميد عن جريمة الكسب غير المشروع.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم غيابياً يقضي بإيقاع عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على المُدان (عمار جبر خليل عبد الحميد) محافظ صلاح الدين سابقاً، استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً وبدلالة المادة 16/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".

وبيّنت أن القرار تضمن فرض غرامة تعادل 1.32 مليون دولار أميركي (1.7 مليار دينار عراقي)، وهي "القيمة التي تعادل الكسب غير المشروع في أموال" عبد الحميد.

وأضافت أن "قرار الحكم تضمن إلزام المُدان برد قيمة الكسب غير المشروع" وفقاً لأحكام المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة، التي نصت أيضاً على عدم إطلاق سراح المحكوم في حال القبض عليه وانقضاء محكوميته، إلا بعد رد قيمة الكسب غير المشروع وسداد الغرامة التي تعادل قيمته.

وبينت أن "المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُدان وزوجته، ووضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنجل المُدان".

وتابعت: "المحكمة أصدرت أمر قبض بحق المُدان وفقاً لأحكام المادة (19/ثانياً وبدلالة المادة 16 / أولاً) من قانون هيئة النزاهة، وإجراء التفتيش الأصولي للقبض عليه، مع إعطاء الحق لهيئة النزاهة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".

ويأتي هذا الحكم في إطار الإجراءات التي تتخذها هيئة النزاهة لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد المالي والكشف عن الأموال والممتلكات التي يشتبه في الحصول عليها بطرق غير مشروعة.