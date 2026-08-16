جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الأولى على الجامعات الخاصة في الأردن وفق تقرير تصنيف شانغهاي للعام 2026

أظهر تقرير منصة تتبع مؤشرات تصنيف شنغهاي للعام 2026 والصادر ضمن خدمات مؤسسة التصنيف العالمي Shanghai Ranking، تقدم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة وحلولها في المركز الأول على كافة الجامعات الخاصة الأردنية وفي الترتيب الثاني على كافة الجامعات الأردنية وفق مؤشرات الأداء المعتمدة في تصنيف شنغهاي العالمي.

ويستند التقرير إلى البيانات والمؤشرات التحليلية التي توفرها منصة تتبع مؤشرات تصنيف شنغهاي للمؤسسات الأكاديمية، والتي تتيح متابعة الأداء المؤسسي وإجراء المقارنات المرجعية وفق منهجية تصنيف شنغهاي العالمي.

ويُعد تصنيف شنغهاي الأكاديمي لجامعات العالم أحد أبرز ثلاثة تصنيفات جامعية كبرى في العالم إلى جانب تصنيف QS وتصنيف التايمز للتعليم العالي (THE)، ويتميز بالتركيز الصارم على الأبحاث والجوائز العلمية.

ويأتي هذا التفوق الذي حققته جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في مؤشرات البحث العلمي وجودة المخرجات الأكاديمية معززاً لمكانة الجامعة على المستويين االمحلي والدولي حيث سجلت الجامعة في العام 2025 حسب تقارير تصنيف شانغهاي العالمي للتخصصات الجامعية حول العالم دخولها الأول وتصدرها للجامعات الأردنية في تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية بترتيب401-500 وتخصص الذكاء الإصطناعي بترتيب301-400 على مستوى العالم.