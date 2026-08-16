بعد موجة حر قياسية.. سيول مفاجئة تضرب تونس وتودي بحياة طفل

خبرني - تشهد تونس تقلبات جوية لافتة، بعد موجة حر قياسية سجلت خلالها درجات الحرارة مستويات تجاوزت المعدلات الموسمية، إذ شهدت عدة محافظات ساحلية وغربية هطول أمطار غزيرة وتكوّن سيول، أسفرت عن وفاة طفل في محافظة سيدي بوزيد.

وأودت السيول المفاجئة بحياة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في منطقة «المكارم» التابعة لمحافظة سيدي بوزيد، بعدما جرفته المياه إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وسجل المعهد الوطني للرصد الجوي خلال الساعات الـ24 الماضية كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من المناطق، تجاوزت 40 مليمترًا في منطقتي «هبيرة» و«أولاد شامخ» بمحافظة المهدية الساحلية.

كما بلغت كميات الأمطار نحو 39 مليمترًا في منطقة الوسلاتية بمحافظة القيروان وسط البلاد، وبمنطقة الفايجة التابعة لمحافظة جندوبة، فيما سجلت منطقة زرمدين بمحافظة المنستير الساحلية نحو 38 مليمترًا.

وتأتي هذه التقلبات الجوية عقب فترة من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إذ شهدت تونس موجة حارة تجاوزت خلالها درجات الحرارة المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام.

وبحسب نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي، يتميز طقس الأحد بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار خلال فترة ما بعد الظهر في المناطق الغربية من وسط وجنوب تونس، قبل أن تمتد تدريجيًا إلى الجهات الشرقية.

كما توقع المعهد تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بالتزامن مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في عدد من مناطق البلاد.