خبرني - واصل المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة الإسباني الشاب، خطف الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وخلال مباراة برشلونة وبازل الودية التي انتهت بفوز البارسا 5-2، سجل حمزة عبد الكريم هدفًا جديدًا عزز به مكانته كهداف الفريق في المباريات التحضيرية.

برشلونة وبازل.. حمزة عبد الكريم أفضل هداف في فترة الإعداد

ولم يبدأ صاحب الـ18 عامًا المباراة، لكنه احتاج إلى 4 دقائق فقط بعد دخوله في الشوط الثاني ليعيد برشلونة إلى المقدمة 2-1، بعدما استغل عرضية رائعة من كريم أديمي وحولها بطريقة أكروباتية إلى الشباك.

ويعد هذا الهدف الثالث لحمزة خلال فترة الإعداد، ليصبح أفضل هداف لبرشلونة خلال تلك الفترة، ويواصل تقديم نفسه كخيار هجومي موثوق أمام المدرب الألماني هانز فليك.

وكان حمزة أول لاعبي برشلونة الدوليين الذين عادوا إلى التدريبات، بعدما أنهى مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، مفضلا العودة سريعًا إلى الفريق بدلًا من الاستفادة من فترة الإجازة المستحقة.

وفي أول مباراة ودية بارزة أمام برمنغهام سيتي، سجل المهاجم المصري هدفي برشلونة باللقاء الذي انتهى 2-2، بينما غاب عن التسجيل في بطولة أوديني الثلاثية، قبل أن يعود إلى هز الشباك في الودية قبل الأخيرة للفريق.

ويبدو أن تألق حمزة يمنحه فرصة حقيقية للدخول في حسابات فليك للموسم الجديد، حتى مع استمرار برشلونة في البحث عن مهاجم رقم 9، خاصة أن اللاعب أثبت قدرته على استغلال الفرص وحسم الهجمات بسرعة.

يذكر أن حمزة انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة من الأهلي المصري في يناير/كانون الثاني الماضي، ولعب مع فريق الشباب تحت 19 عامًا، قبل أن يقرر النادي الكتالوني تفعيل بند الشراء مقابل 1.5 مليون يورو، ويتم تصعيد اللاعب للفريق الأول خلال التحضيرات للموسم الجديد.

برشلونة وبازل.. شاهد هدف حمزة عبد الكريم