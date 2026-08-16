10 ملايين دينار إضافية لصندوق الطالب الجامعي ورفع المستفيدين إلى 63 ألفًا

خبرني - قررت الحكومة، الأحد، تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات، تنفيذًا للتوجيهات الملكية، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المنح والقروض الجامعية.

وقال رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي ارتفعت إلى 40 مليون دينار، مقارنة بـ20 مليون دينار قبل عامين، متوقعًا ارتفاع عدد الطلبة المستفيدين إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة، مقارنة بمعدل سنوي سابق بلغ 53 ألفًا.

ومن شأن الدعم الإضافي إتاحة المجال أمام نحو 10 آلاف طالب وطالبة إضافيين للاستفادة من المنح والقروض.

ويأتي القرار استكمالًا للتوجيه الملكي الصادر في كانون الثاني 2026 بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بواقع 5 ملايين دينار، بعد أن كانت الحكومة قد رفعت مخصصات الصندوق في موازنة 2025 من 20 مليونًا إلى 30 مليون دينار.

كما قرر مجلس الوزراء في تموز 2025 تخصيص عوائد جميع أرقام المركبات المميزة التي تباع بالمزاد العلني في إدارة ترخيص السواقين والمركبات لدعم صندوق الطالب الجامعي، إضافة إلى المخصصات المرصودة له في الموازنة.

وفي كانون الأول 2025، وافق مجلس الوزراء على تخصيص 10 ملايين دينار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتغطية رسوم الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الحصول على المنح والقروض، وتمكينهم من التسجيل لمواد الفصل الثاني من العام الجامعي 2025-2026.

747 ألف مستفيد منذ تأسيس الصندوق

وبحسب بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بلغ إجمالي عدد الطلبة الذين حصلوا فعليًا على منح كاملة أو جزئية أو قروض منذ تأسيس الصندوق عام 2004 وحتى نهاية 2025 نحو 747,430 طالبًا وطالبة، بكلفة إجمالية بلغت 687,458,263 دينارًا.

وتوزع المستفيدون على 36,356 طالبًا وطالبة حصلوا على منح كاملة، و272,121 طالبًا وطالبة استفادوا من منح جزئية، إضافة إلى 438,953 طالبًا وطالبة استفادوا من القروض.

وكان عدد الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026 قد ارتفع إلى 60,341 طالبًا وطالبة، قبل أن تتم إضافة 4,500 طالب جديد نتيجة استنكاف طلبة عن استكمال إجراءات الحصول على القروض.

وبذلك ارتفع إجمالي المرشحين إلى 64,841 طالبًا وطالبة، فيما ارتفعت نسبة الطلبة الحاصلين على منح وقروض من 78% إلى 84% من إجمالي المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة.

آلية جديدة لتوزيع المنح والقروض

ويتزامن رفع مخصصات الصندوق مع إعادة تنظيم آلية توزيع المنح والقروض بين ألوية المملكة اعتبارًا من العام الجامعي 2026-2027.

وتعتمد الآلية الجديدة على تخصيص حصة أساسية متساوية لكل لواء، فيما يوزع الجزء المتبقي من المنح والقروض وفقًا لحجم الطلب والكثافة السكانية وأعداد الطلبة المستوفين لشروط الاستفادة.

وتخصص الآلية الجديدة لكل لواء سنويًا 550 منحة جزئية وقرضًا، بواقع 250 قرضًا، و150 منحة جزئية لمرحلة البكالوريوس، و150 منحة جزئية لمرحلة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية.

وأكدت الوزارة أن التعديل لا يغير شروط استفادة الطلبة أو معايير المفاضلة والنقاط المعتمدة، وإنما يطال آلية توزيع أعداد المنح والقروض المتاحة بين الألوية.

ومن المتوقع أن تسهم الآلية الجديدة في زيادة أعداد المستفيدين في الألوية ذات الكثافة السكانية والطلابية المرتفعة، مع الحفاظ على حصة أساسية للألوية الأقل سكانًا.