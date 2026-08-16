تتجاوز المليار يورو.. ما هي القيمة السوقية للدوري السعودي؟

خبرني - انطلق الدوري السعودي للمحترفين الخميس الماضي وسط منافسة حامية بين فرق المسابقة على الظفر باللقب بمجموعة من النجوم العالميين.

وتحول الدوري السعودي للمحترفين في السنوات الماضية وتحديداً منذ 2023 موعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر إلى مسرح للنجوم العالميين.

وساهم ذلك في رفع القيمة السوقية للمسابقة والتي بلغت بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي 1.19 مليار يورو، مع هيمنة خمسة فرق تسويقياً.

وبلغ إجمالي القيم السوقية لفرق الهلال والأهلي والاتحاد والقادسية والنصر مجتمعين نسبة 73% من إجمالي قيمة الـ18 نادياً المشاركين في المسابقة السعودية.

وتصدر نادي الهلال قائمة أغلى قوائم الدوري السعودي بـ221.73 مليون يورو بقائمة تحتوي على 32 لاعباً وبمعدل أعمار 28 عاماً.

وجاء الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة آخر عامين في المركز الثاني بقيمة تبلغ 220.23 مليون يورو مع معدل عمر 25.6 وبـ28 لاعباً.

الاتحاد جاء في المركز الثالث بقائمة قيمتها 148.1 مليون يورو ومعدل أعمار 25.2 عبر 37 لاعباً.

وحل القادسية في المركز الرابع متفوقاً على حامل اللقب النصر، وذلك بقائمة قيمتها 143.30 مليون يورو على 35 لاعباً معدل أعمارهم 26.3 سنة.

النصر بقيادة كريستيانو رونالدو احتل المرتبة الخامسة بقيمة سوقية 136.93 مليون يورو ومعدل أعمار 27.6 سنة و27 لاعباً.

وفي المركز السادس، جاء نيوم بـ82.80 مليون يورو ثم الشباب بـ39.28 في المركز السابع، والاتفاق بـ30.58 مليون يورو ثامناً.

الدرعية الصاعد حديثاً حل تاسعاً بـ24.53 مليون يورو كإجمالي قيمة لاعبيه ثم الخليج في المركز العاشر بـ21.08 مليون يورو.