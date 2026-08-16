السعودية..مسابقة لتصميم «أفضل مظلة» للحجاج والمعتمرين

خبرني - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إطلاق تحدي «ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن»، بهدف استقطاب المبتكرين والمصممين والمطورين والجهات المتخصصة لتقديم حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير المظلات الشخصية المستخدمة خلال موسمي الحج والعمرة، بما يعزز راحة الحجاج والمعتمرين ويرفع مستويات السلامة أثناء التنقل.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال تطوير حلول عملية تتوافق مع احتياجاتهم، وتوفر حماية فعالة من أشعة الشمس، مع تحسين سهولة الاستخدام، وتعزيز معايير السلامة، ورفع الكفاءة التشغيلية واستدامة المنتج.

ويستهدف التحدي تصميم نموذج أولي لمظلة مبتكرة تتميز بخفة الوزن وسهولة الحمل والاستخدام، مع توفير حماية عالية من الأشعة فوق البنفسجية، والقدرة على تحمل الظروف المناخية وكثافة الحشود، إلى جانب مراعاة الهوية البصرية للمشاعر المقدسة، وإمكانية تصنيعها وتشغيلها على نطاق واسع خلال مواسم الحج والعمرة.

وحددت الوزارة خمس مراحل للمشاركة في التحدي، تبدأ بالتسجيل والاطلاع على أهداف المبادرة ومعايير التقييم، تليها المشاركة في الورش التعريفية، ثم تطوير النماذج الأولية وتسليمها، وصولاً إلى مرحلة التحكيم واختيار المشاريع الفائزة.

وأشارت إلى أن تقييم المشاركات سيستند إلى عدد من المعايير، من أبرزها جودة تجربة المستخدم، ومستوى السلامة وإدارة الحشود، وكفاءة التصميم واستدامته، ومدى الابتكار، إضافة إلى الجدوى العملية وقابلية التطبيق على أرض الواقع.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن التحدي يهدف إلى الوصول إلى حلول مبتكرة تسهم في تحسين تجربة استخدام المظلات، والحد من الإجهاد الحراري أثناء تنقل الحجاج والمعتمرين، ودعم انسيابية الحركة في مواقع الازدحام، فضلاً عن توحيد الهوية البصرية للمظلات المستخدمة، بما ينسجم مع خطط تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.