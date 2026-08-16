المعونة الوطنية تكشف شروط الاستفادة من برنامج التأهيل الجسماني

خبرني - كشفت مديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، الاحد، تفاصيل برنامج التاهيل الجسماني الذي يقدمه الصندوق للاسر المحتاجة، موضحة ان البرنامج يوفر معونة مالية تساعد المستفيدين في الحصول على معدات واجهزة طبية يحتاجونها بسبب ظروف صحية او اعاقات.

وقالت شنيكات، في تصريحات لفضائية "المملكة"، ان برنامج التاهيل الجسماني يعد من البرامج الرئيسية التي ينفذها صندوق المعونة الوطنية منذ تاسيسه عام 1986، ويندرج ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي تركز على ربط المساعدات النقدية ببرامج تعزز راس المال البشري.

واوضحت ان المساعدة لا تقتصر على الاسر المنتفعة من الصندوق، بل تشمل ايضا الاسر المحتاجة التي تنطبق عليها المعايير المحددة، بهدف مساندة الاشخاص الذين يحتاجون الى اجهزة او معدات طبية نتيجة ظروفهم الصحية او المالية.

وبينت شنيكات ان البرنامج يستهدف مساعدة المستفيد على ممارسة حياته اليومية بصورة افضل، مشيرة الى ان بعض الحالات التي تكون اصابتها بسيطة قد تتمكن من خلال الحصول على الجهاز المناسب من العودة الى العمل واستعادة قدرتها على ممارسة حياتها بصورة طبيعية.

واشارت الى ان الصندوق يعتمد عدة قنوات للوصول الى الحالات المحتاجة، مستفيدا من انتشاره في مختلف مناطق المملكة من خلال 42 فرعا، حيث يستطيع الشخص الذي يرى نفسه بحاجة الى جهاز طبي مراجعة اقرب مكتب للصندوق.

كما يمكن استقبال الحالات من خلال مركز الاتصال والمساندة ووسائل التواصل الاجتماعي، لافتة الى ان الصندوق يتابع ايضا الحالات التي تظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطلب المساعدة، ويتم التواصل معها ودراسة مدى انطباق شروط البرنامج عليها.

واكدت شنيكات ان الاستفادة من برنامج التاهيل الجسماني تخضع لمجموعة من الشروط، من بينها ان لا يتجاوز دخل الاسرة 500 دينار، وهي عتبة الانتفاع المعتمدة للاسرة المعيارية.

واضافت ان من الشروط كذلك تقديم تقرير طبي صادر عن اللجان الطبية المختصة يوضح الحالة الصحية للمستفيد وحاجته الى جهاز محدد، الى جانب التاكد من ان طالب المساعدة لم يحصل على الجهاز ذاته من جهة اخرى.

ويهدف البرنامج، بحسب شنيكات، الى مساندة الاشخاص الذين تحول ظروفهم الصحية او المالية دون الحصول على الاجهزة اللازمة، بما يساعدهم على تحسين قدرتهم على الحركة وممارسة حياتهم اليومية، وفي بعض الحالات العودة الى العمل.