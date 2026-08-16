26 مليار دولار حصة صندوق الاستثمار السعودي في «سبيس إكس»

خبرني - أظهر إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك حصة في شركة «سبيس إكس» التابعة للملياردير إيلون ماسك، تقدر قيمتها بنحو 26 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وبحسب الإفصاح، يمتلك الصندوق السيادي السعودي أكثر من 154 مليون سهم في شركة «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز كورب» (Space Exploration Technologies Corp)، لتصبح «سبيس إكس» بذلك أكبر استثمارات الصندوق في الأسهم الأميركية، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 37.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني.

وتُعد حصة الصندوق في «سبيس إكس» واحدة من أكبر استثماراته في سوق الأسهم الأميركية، في ظل الطرح العام التاريخي الذي شهدته الشركة هذا العام، والذي جمع نحو 75 مليار دولار، في أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بسعر 135 دولاراً للسهم.

وحظي الطرح بطلب استثنائي تجاوز 350 مليار دولار من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد، قبل أن يشهد السهم لاحقاً تقلبات حادة في السوق.

فبعد الطرح، تجاوز سعر السهم في وقت سابق 225 دولاراً، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار، قبل أن يتراجع إلى نحو 107 دولارات وسط موجة بيع واسعة طالت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي عالمياً، ما أدى إلى محو أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية مقارنة بالذروة، وعاود السهم التعافي لاحقاً ليتداول عند حدود 140 دولاراً، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وكشفت «سبيس إكس»، في أول تقرير مالي فصلي لها بعد طرحها العام الأولي في يونيو، عن تحقيق إيرادات بلغت 7.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، متجاوزة متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم والبالغ 6.81 مليار دولار.

في المقابل، ارتفعت النفقات الرأسمالية للشركة بشكل كبير إلى نحو 18.4 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بـ10.1 مليارات دولار في الربع الأول، مدفوعة بإنفاق أعلى من المتوقع على وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.

ولا تقتصر استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأميركية على «سبيس إكس»، إذ تشمل أيضاً حصصاً في شركات أوبر ولوسيد موتورز للسيارات الكهربائية، إلى جانب شركتي كلاريتي وإلكترونيك آرتس.

وكان الصندوق قد أعلن في مطلع أغسطس إتمام صفقة الاستحواذ الكامل على «إلكترونيك آرتس»، بما يتيح تحويل الشركة إلى كيان خاص.