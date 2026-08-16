هل تؤدي سخونة الباور بانك إلى بطء شحن هاتفك؟

خبرني - قد لا تؤدي سخونة الباور بانك إلى الشعور بالقلق فقط، بل يمكن أن تؤثر أيضًا على سرعة شحن هاتفك.

وتوضح بعض شركات تصنيع أجهزة الشحن، ومنها "أنكر"، أن أنظمة الحماية الحرارية في بعض أجهزة الباور بانك قد تخفض سرعة الشحن عند ارتفاع درجة الحرارة، للمساعدة في حماية البطارية والمكونات الداخلية.



وترتفع درجة حرارة الباور بانك نتيجة عدة عوامل، قد ترتبط بطريقة استخدامه أو ظروف تشغيله، مثل استخدام شواحن أو كابلات منخفضة الجودة، أو شحن عدة أجهزة في وقت واحد، أو وضعه على أسطح تمنع التهوية وتحتجز الحرارة، إلى جانب وجود مشكلات في بطارية الجهاز الذي يتم شحنه، بحسب تقارير تقنية، اطلعت عليها "العربية Business".

لماذا يسخن الباور بانك؟

لا يوجد سبب واحد لارتفاع حرارة الباور بانك. وفي معظم الحالات، يكون الأمر نتيجة لطريقة استخدامه، أو للمكان الذي تستخدمه فيه، أو للجهاز الذي تستخدمه معه.

وفيما يلي أبرز الأسباب:

1- الإفراط في شحن الجهاز

قد يؤدي ترك الباور بانك موصولًا بجهاز بعد اكتمال شحنه إلى استمرار عمله دون حاجة. ويولد هذا التدفق المستمر للطاقة حرارة إضافية، ومع مرور الوقت، قد تتراكم هذه الحرارة.

2- استخدام شواحن رخيصة أو غير معتمدة

قد تبدو الشواحن غير الأصلية غير ضارة، لكنها غالبًا ما تفتقر إلى وسائل التحكم المناسبة في السلامة. ولا تستطيع المكونات منخفضة الجودة تنظيم تدفق الطاقة بكفاءة، ما قد يؤدي إلى ارتفاعات خطيرة في درجة الحرارة.

3- سوء التهوية أثناء الشحن

هل تشحن الباور بانك على أسطح ناعمة مثل السرير أو الأريكة أو تحت الوسادة؟ هذه فكرة سيئة. فعندما يكون تدفق الهواء محدودًا، تُحتجز الحرارة، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الباور بانك أكثر مما ينبغي.

4- شحن عدد كبير جدًا من الأجهزة في وقت واحد

توفر أجهزة الباور بانك المزودة بعدة منافذ راحة كبيرة، لكن قدراتها ليست بلا حدود. فعند توصيل عدة أجهزة في الوقت نفسه، يتعين على الباور بانك إخراج قدر أكبر من الطاقة، ما يزيد من الحمل الداخلي عليه ودرجة حرارته.

5- الكابلات التالفة أو منخفضة الجودة

لا ينقل الكابل التالف الطاقة بكفاءة، وهذا يجبر الباور بانك على العمل بجهد أكبر للحفاظ على عملية الشحن، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستوى الحرارة.

6- تدهور بطارية الجهاز

في بعض الأحيان، لا تكمن المشكلة في الباور بانك، بل في الجهاز الذي تشحنه. فقد تسحب البطاريات منخفضة الجودة أو القديمة طاقة أكثر مما ينبغي، ما يدفع الباور بانك إلى بذل جهد أكبر وتعويض ذلك، وبالتالي ارتفاع حرارته.

ماذا تفعل إذا بدأت حرارة الباور بانك في الارتفاع؟

إذا شعرت أن الباور بانك أصبح أكثر سخونة مما ينبغي، فلا تتجاهل الأمر.

واتبع هذه الخطوات البسيطة لحماية جهازك ونفسك:

- افصل الباور بانك فورًا عن جهازك وعن مصدر الطاقة. فهذا يمنع استمرار تراكم الحرارة ويقلل خطر حدوث أي ضرر.

- ضع الباور بانك في مكان بارد وجيد التهوية واتركه يبرد بشكل طبيعي، وتجنب وضعه بالقرب من أشعة الشمس المباشرة أو أي مصدر للحرارة.

- افحص الكابل وجسم الباور بانك بحثًا عن أي تلف ظاهر، مثل الانتفاخ أو الشقوق أو علامات الاحتراق.

- جرّب استخدام باور بانك آخر إذا كان متوفرًا لديك. فإذا كان الجهاز الآخر يعمل بشكل جيد، فمن المحتمل أن يكون الباور بانك الأول معيبًا.

- تأكد من أن جهازك يعمل بأحدث تحديثات برمجية، إذ تساعد الإصدارات الأحدث غالبًا على تحسين إدارة الطاقة وتقليل الضغط الناتج عن الشحن.

- لا تستخدم الباور بانك مرة أخرى حتى تتأكد من أنه آمن. وإذا كان لديك أي شك، فاستبدله بآخر جديد من مصدر موثوق.

- إذا كنت لا تزال غير متأكد من سبب المشكلة، فمن الأفضل دائمًا استشارة فني معتمد.

كيف تتجنب ارتفاع حرارة الباور بانك؟

لا يتعلق الحفاظ على برودة الباور بانك بالراحة فقط، بل بالسلامة والأداء والمتانة على المدى الطويل.

وفيما يلي نصائح عملية تساعدك على تجنب ارتفاع الحرارة والاستفادة القصوى من جهازك:

1- استخدم أجهزة باور بانك معتمدة وعالية الجودة

اختر أجهزة باور بانك من علامات تجارية موثوقة تلتزم بمعايير السلامة. وتتمتع الشواحن المعتمدة عادةً بتحكم أفضل في درجة الحرارة، ما يساعد على بقاء الجهاز مستقرًا حتى أثناء الاستخدام المكثف.

2- اترك مساحة للتهوية

تجنب وضع الباور بانك على أسطح ناعمة مثل الوسائد أو البطانيات أو الأرائك أثناء الشحن، فهذه المواد تحتجز الحرارة وتمنع تدفق الهواء.

وبدلًا من ذلك، ضعه على سطح صلب ومستوٍ يسمح بتدفق الهواء بحرية حول الجهاز.

3- افصل الجهاز عند اكتمال الشحن

لا تترك الباور بانك موصولًا بهاتفك بعد وصول شحنه إلى 100%، إذ يؤدي الإفراط في الشحن إلى تراكم غير ضروري للحرارة، ما قد يضر بالشاحن والجهاز بمرور الوقت. لذلك، افصله عند اكتمال الشحن.

4- استخدم كابلات شحن عالية الجودة

يُعد الكابل مهمًا بقدر أهمية الشاحن. فاستخدام كابلات معتمدة ومتينة يضمن توصيلًا مستقرًا للطاقة ويمنع الشاحن من العمل بجهد زائد.

5- لا تفرط في إثقال الجهاز

التزم بشحن جهاز واحد في كل مرة، خاصة إذا لم يكن الباور بانك مصممًا لتوفير طاقة لعدة أجهزة. وإذا كنت بحاجة إلى شحن أكثر من جهاز بانتظام، ففكر في استخدام شاحن ثانٍ لتوزيع الحمل.

6-راقب درجة حرارته أثناء الاستخدام

اجعل من عادتك التحقق من مدى سخونة الباور بانك أثناء الشحن. وإذا أصبح ساخنًا بشكل غير معتاد عند لمسه، فافصله فورًا واتركه يبرد قبل استخدامه مرة أخرى. وقد يساعد اكتشاف مشكلات الحرارة مبكرًا على منع حدوث أضرار طويلة الأمد.

7- خزّنه بطريقة صحيحة

احفظ الباور بانك في مكان بارد وجاف عندما لا تكون تستخدمه. وتجنب تركه داخل السيارات الساخنة، أو بالقرب من النوافذ، أو معرضًا لأشعة الشمس المباشرة.

وتساعد طريقة التخزين الصحيحة على حماية المكونات الداخلية وإطالة عمر الجهاز.