واشنطن تدفع بحاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط

خبرني -أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة قررت إرسال حاملة الطائرات «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط، لتحل محل حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» المنتشرة في المنطقة، في خطوة تعكس استمرار الحشد العسكري الأميركي في الإقليم.

وبحسب التقرير، نقلت قناة ABC عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأميركية أن حاملة «جورج واشنطن» جرى سحبها من منطقة المحيط الهادئ وإرسالها باتجاه الشرق الأوسط، ما يعني ترك منطقة آسيا والمحيط الهادئ مؤقتاً من دون حاملة طائرات أميركية.

وتأتي الخطوة وسط تقارير تحدثت خلال الأسابيع الماضية عن أعطال ومشكلات فنية على متن «أبراهام لينكولن»، التي أمضت قرابة عشرة أشهر في انتشار عملياتي، وهي مدة أطول من فترة الانتشار المعتادة لحاملات الطائرات الأميركية، والتي تبلغ عادة نحو ستة أشهر.

وأثارت التقارير المتعلقة بوضع «لينكولن» تكهنات بشأن مستوى جاهزيتها وقدرتها على مواصلة مهامها في المنطقة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط.

كما تحدثت تقارير عن تراجع في معنويات أفراد الطاقم بعد فترة الانتشار الطويلة، فيما نفت البحرية الأميركية في وقت سابق بعض التقارير المتعلقة بوجود نقص في مستلزمات أساسية على متن سفنها المنتشرة في المنطقة.