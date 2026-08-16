HomePod.. أبل تستعد لإطلاق أول مركز منزلي ذكي بشاشة

خبرني - تستعد شركة «أبل» لاتخاذ خطوة جديدة داخل سوق المنزل الذكي، عبر طرح مجموعة من الأجهزة التي قد تنقلها من مجرد تقديم مكبرات صوت وأجهزة بث تلفزيوني إلى بناء منظومة منزلية متكاملة، يتصدرها جهاز جديد بشاشة يحمل داخلياً اسم HomePod.

وتشير تقارير تقنية إلى أن خطط الشركة لا تقتصر على جهاز واحد، وإنما تمتد إلى تحديث منتجات حالية، وإطلاق مركز منزلي ذكي جديد، فضلًا عن تطوير مكبر صوت أكبر وأجهزة مخصصة لأمن المنازل، في وقت تراهن فيه "أبل" على تطوير "Siri" بالذكاء الاصطناعي لتعزيز حضورها في هذا القطاع.

أبل توسع خريطة أجهزتها المنزلية

بحسب تقرير نشره موقع 9to5Mac، تعمل "أبل" على خريطة طريق جديدة للمنزل الذكي تشمل تحديثات لمنتجات مثل HomePod mini وApple TV، إلى جانب أجهزة جديدة كليًا لم تدخل الشركة من قبل في نطاقها، بينها كاميرات أمنية وجرس باب ذكي.

ويرتبط جزء كبير من هذه الخطط بالتطورات المنتظرة في مساعد "أبل" الصوتي "Siri"، إذ يمكن للقدرات الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أن تمنح الأجهزة المنزلية للشركة وظائف أكثر تطورًا، بعدما ظلت قدرات المساعد الصوتي أحد العوامل التي حدّت من توسع "أبل" في هذا المجال، وفق ما أورده موقع Digital Trends.

تحديثات مرتقبة لـ HomePod mini وApple TV

وقد تبدأ "أبل" خطواتها الجديدة خلال خريف 2026، من خلال طرح إصدارات محدثة من HomePod mini وApple TV 4K، على أن تحتفظ الشركة، وفق المعلومات المتداولة، بالأسعار الحالية لهذه الأجهزة.

ومن المنتظر أن يحصل HomePod mini على ترقية في مكوناته الداخلية، مع انتقال محتمل من شريحة S5 إلى S9، إلى جانب تحسينات في الاتصال اللاسلكي وطرح خيارات جديدة من الألوان.

لكن التحديث الأبرز قد لا يكون في المكونات فقط، وإنما في طريقة تفاعل السماعة مع المستخدم، مع إمكانية دمج قدرات "Siri" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتنفيذ مهام أكثر تعقيدًا.

وفي الاتجاه نفسه، قد يحصل Apple TV 4K على معالج أقوى، مع احتمال الانتقال من شريحة A15 Bionic إلى A17 Pro، وهو ما قد يدعم تشغيل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه.

وتشير المعلومات أيضًا إلى أن "أبل" تدرس إدخال تعديلات على تصميم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـApple TV.

HomePod.. شاشة جديدة في قلب المنزل

لكن وسط هذه التحديثات، يبرز جهاز مختلف قد يمثل نقطة التحول الحقيقية في استراتيجية "أبل" المنزلية، وهو HomePod، الذي تطوره الشركة كمركز ذكي للتحكم في المنزل.

وتشير المعلومات إلى إمكانية وصول الجهاز بين أكتوبر/تشرين الأول 2026 وبداية 2027، مع دراسة "أبل" أكثر من تصور لتصميمه؛ أحدهما يعتمد على شاشة يمكن تثبيتها على الحائط، بينما يجمع الآخر بين الشاشة ومكبر صوت في جهاز واحد، على غرار أجهزة Google Nest Hub.

ومن المتوقع أن يأتي HomePod بشاشة مربعة يبلغ قياسها نحو 7 بوصات، إلى جانب نظام تشغيل جديد يعرف داخليًا باسم homeOS، فيما قد تعتمد قدراته على شريحة A18.

ماذا سيفعل جهاز أبل المنزلي الجديد؟

لا يبدو HomePod مجرد شاشة لعرض المحتوى، إذ تشير المعلومات إلى تصميمه ليكون نقطة تحكم مركزية في المنزل.

وسيتمكن الجهاز، وفق التقارير، من التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، وإجراء مكالمات FaceTime، إلى جانب التفاعل مع "Siri" المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبذلك قد يتحول الجهاز إلى حلقة وصل بين المستخدم ومختلف الأجهزة الموجودة داخل المنزل، بدلًا من الاعتماد على كل جهاز بصورة منفصلة.

HomePod أكبر.. وخطوة نحو أمن المنازل

ولا تتوقف تحركات "أبل" عند HomePod، إذ تعمل الشركة أيضًا على تطوير إصدار أكبر من HomePod، مع توقع تزويده بشريحة أحدث تساعده على الاستفادة من إمكانات "Siri AI".

ولم يتضح بعد موعد طرح هذا الإصدار، إلا أن وجوده ضمن خارطة الطريق يعكس رغبة الشركة في توسيع تشكيلة مكبرات الصوت المنزلية بدل الاكتفاء بـHomePod mini.

أما الخطوة الجديدة، فتتمثل في استعداد "أبل" لدخول سوق أمن المنازل، عبر تطوير كاميرا أمنية وجرس باب ذكي، وهو ما قد يفتح أمام الشركة مجالًا جديدًا لم تقدّم فيه منتجات مخصصة حتى الآن.

شاشة أكبر وذراع آلية.. هل تتجه أبل إلى روبوت منزلي؟

وفي مرحلة لاحقة، تدرس "أبل" تطوير نسخة أكثر تطورًا من جهازها المنزلي، بشاشة أكبر يبلغ قياسها 9 بوصات وذراع آلية.

وقد يمنح هذا التصميم الجهاز شكلًا مختلفًا عن مراكز التحكم المنزلية التقليدية، ليقترب من فكرة جهاز ذكي متحرك أو أشبه بروبوت منزلي يوضع على الطاولة.

ومع ذلك، تبدو هذه الخطوة أبعد زمنيًا من إطلاق HomePod، الذي يمثل، بحسب المعلومات المتاحة، البداية الفعلية لخطة "أبل" الجديدة في المنزل الذكي.