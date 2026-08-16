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21 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال الربع الثاني

  • 16 أغسطس 2026
  • 19:57
21 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال الربع الثاني

خبرني - استمع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان إلى إحصائية حول الحاصلين على الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ووفقا للإحصائية، بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال الربع الثاني من العام الحالي 21 مستثمراً.

وتبلغ حجم استثمارات هؤلاء المستثمرين في المملكة أكثر من 33 مليون دولار، وقد بلغ عدد العاملين الأردنيين في هذه الاستثمارات 767 عاملاً.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الحاصلين على إقامة، فقد بلغ عددهم 6 مستثمرين، بحجم استثمار يقارب مليونيّ دينار.

ووفقا لهذه الإحصائيَّة، فقد بلغ المجموع الكلي للمستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية 687 مستثمرا منذ البدء بتطبيق قرار منح الجنسية للمستثمرين عام 2021م.

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