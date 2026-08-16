النقل البري: سنخاطب الحكومة للتوسع في المرحلة الثالثة لمشروع النقل المنتظم بين المحافظات

خبرني - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، الأحد، إن الهيئة ستخاطب الحكومة للتوسع في المرحلة الثالثة من مشروع النقل المنتظم بين المحافظات، والتي ستشمل خطوط نقل داخلية.

وبين الخرابشة، في تصريحات لفضائية "المملكة" خلال انطلاق التشغيل التجريبي لخط عمّان–عجلون، أن هناك مؤشرات تشغيلية ومالية تدل على نجاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، موضحا أنه سيتم تزويد مجلس الوزراء بتقرير حول نتائج المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن الهيئة أنهت الإجراءات التنفيذية على 5 خطوط ضمن المرحلة الثانية من المشروع، من خلال تشغيل 372 حافلة.

وأضاف أن الحافلات التي تم إطلاقها تعمل وفق جدول زمني ونظام تتبع إلكتروني، بما يتيح مراقبة الحافلات وسرعتها.

من جهته، قال مدير مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، عبادة أبو قمر، إن الهيئة تهدف إلى الوصول إلى ألف حافلة تعمل وفق نظام النقل المنتظم وأنظمة الدفع الإلكتروني.

وبين أبو قمر أن المستخدمين يستطيعون الدفع عبر ثلاث قنوات إلكترونية؛ الأولى من خلال بطاقة بلاستيكية تبلغ كلفتها دينارا واحدا، والبطاقة الافتراضية من خلال الهاتف المحمول، فيما تتمثل الطريقة الثالثة باستخدام البطاقة البنكية.

وأشار أبو قمر إلى أن نظام الدفع الإلكتروني المستخدم على خطوط النقل المنتظم هو نفسه النظام العامل على حافلات الباص سريع التردد، مبينا أن مستخدم البطاقة يستطيع استخدامها من عجلون وصولا إلى عمّان، كما يستطيع استخدامها داخل العاصمة.