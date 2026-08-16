مأساة في الزرقاء.. عيار ناري ينهي حياة سبعيني داخل منزله

خبرني - توفي رجل سبعيني، اليوم الاحد، داخل منزله في مدينة الزرقاء، اثر اصابته بعيار ناري في منطقة الراس، وفق مصدر امني، فيما باشرت الاجهزة المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة.

وقال المصدر ان بلاغا ورد ظهر اليوم الى غرفة عمليات شرطة الزرقاء يفيد بوجود شخص سبعيني متوفى داخل منزله، بعد اصابته بعيار ناري اثناء تنظيفه لسلاح.

واوضح المصدر انه جرى التعامل مع الحادثة وفق الاجراءات المتبعة، حيث تم تحويل الجثة الى الطب الشرعي للكشف عليها وتحديد سبب الوفاة.

وباشرت الاجهزة الامنية المختصة التحقيق في الحادثة، للوقوف على جميع تفاصيلها وملابساتها، فيما اكد المصدر ان المعلومات المتوفرة في الوقت الحالي تشير الى وقوع الاصابة اثناء تنظيف السلاح.