«جسمي كله مشوه».. شروق تتحدث عن تعرضها لاعتداء من دكتور فود أثناء الحمل

خبرني - فيديوهات متداولة توثق اعتداءً على شروق خلال حملها، فيما كشفت عن إصابات قالت إنها تعرضت لها، بينما قدم دكتور فود رواية مختلفة للواقعة.

عاد اسم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي اللبناني دكتور فود، واسمه الحقيقي جورج ديب، إلى الواجهة مجددًا، بعد تداول نشطاء مقاطع فيديو قيل إنها توثق اعتداءه بالضرب على طليقته شروق صن شاين، وسط استمرار الخلافات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين عقب طلاقهما.

دكتور فود يُعنف شروق صن شاين

وأظهر أحد الفيديوهات المتداولة دكتور فود وهو يعتدي بالضرب على شروق أثناء فترة حملها، من بينها مشهد يقوم خلاله بجرها من شعرها، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما، فيما وثقت كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة.

وفي مقطع آخر، ظهرت شروق مستلقية على السرير، بينما بدت آثار الاعتداء واضحة على ملامحها، وذلك بالتزامن مع عيد ميلادها، وسمع صوتها وهي تقول: «لازم الشرطة تشرفنا، عشان تشوفوا وجهي مشوه، هاد عيد ميلادي، جسمي كله مشوه من فوق لتحت، شعري كله واقع».

وامتد ما ظهر في المقاطع إلى ما هو أبعد من الضرب والاعتداء، إذ لاحظ مستخدمون وجود مسحوق أخضر موضوع على الطاولة أمام دكتور فود، عقب اعتدائه لفظيًا وجسديًا على زوجته، بحسب ما ورد في المقاطع المتداولة، بسبب رفضها التصوير.

شروق صن شاين تكشف كواليس علاقتها

وبعد انتشار الفيديوهات، تحدثت شروق عن تفاصيل من علاقتها السابقة، مدعية أن سبب نحافتها يعود إلى تعرضها لضربة وصفتها بأنها «قاتلة» على فكها، ما أدى، بحسب قولها، إلى عدم قدرتها على تناول الطعام أو مضغه بصورة طبيعية، إلى جانب شعورها بألم شديد عند الأكل.

وأضافت أنها تتلقى العلاج نتيجة الإصابة التي قالت إنها تسببت أيضًا في تكسر عدد من أسنانها.

شروق صن شاين تكشف أسباب إقامة حفلة طلاق

وأوضحت شروق أن حفلة طلاقها كانت تهدف إلى التحرر من عبودية قالت إنها استمرت لمدة خمس سنوات، وأضافت: «بدي أقول لكل ست عاشت أو عم بتعيش ظروفي. وقفي تكوني ضحية لهالكائن الغريب. أنت قوية وقفي عرجليكي».

وتابعت: «إذا كنتي خايفة من الطلاق مثلي وكنت تتعذبي وترجعي عالعلاقة ترجعيه. فلازم توقفي اليوم وتطلعي وتاخدي قرار، أنت مش عبدة ولا جارية أنت ست الكل وأم الأولاد، ما بينفع هالرجل اللي تزوجتيه يهددك أو يشوه سمعتك».

وأكدت شروق أن من أصعب الأمور التي قد يمر بها الإنسان ألّا يجد الأمان في حياته، خاصة إذا كان مصدر الخوف شخصًا وعده بأن يكون سندًا له وأن يعوضه عن الآلام التي عاشها.

وشبهت شروق طليقها بـ«الوحش» الذي يسعى إلى تحطيمها وإذلالها كلما سنحت له الفرصة، مضيفة: «إنسان مشوه، كل ذنبك إنك كنتي عم تدوري عالأمان بس الأمان وقعتي في فخ النرجسي».

الجمهور يدعم شروق صن شاين

وحصلت شروق على رسائل دعم من عدد كبير من متابعيها، الذين عبروا عن محبتهم واعتذارهم لها، وتمنوا أن تجد السلام والسعادة خلال الفترة المقبلة.

وكتبت إحدى المتابعات: «كان الأمر فظيعًا حقًا. أتمنى لكِ السعادة والسلام في الأيام القادمة. حقًا، لا تستحق أي امرأة على وجه الأرض كل هذا الألم».

وقالت متابعة أخرى: «اللي صار خلال الحمل. الرب بيحبك فعلًا لأنه عطاك طفل سليم وبعّدك عن شخص يعادل الشيطان. أنتِ شخص رائع جدًا، عندك شخصية مشرقة ومميزة، الناس ممكن يشوفوك كـ نكتة بس أنتِ لسا بتلاقي النور وبتكملي. أنتِ قوية جدًا، لأنك صمدتِ وتحملتِ هالشخص النرجسي الفاضي، عدتِ من خلال هراءه وهراء المجتمع».

دكتور فود يخرج عن صمته

في المقابل، تحدث دكتور فود عن الواقعة عبر بث مباشر على تطبيق «تيك توك»، مؤكدًا أن مشاهد العنف المتداولة لا تعرض، بحسب روايته، جميع تفاصيل ما حدث، مدعيًا أنه تعرض للضرب والطعن بسكين على يد شروق.

وفي منشور آخر عبر خاصية «الستوري»، أوضح أن هناك أحداثًا وقعت قبل المشاهد التي ظهرت في الفيديوهات، وأخرى حدثت بعدها، مشيرًا إلى أنه لا يفضل نشر مثل هذه الأمور، لكنه قد يكشف ما لديه في الوقت المناسب.

وقال: «رح توقفوا صفي، وأبدًا ما يوجعكم قلبكم الموضوع أكبر من هيك».

وبشأن الفيديو المتداول الذي ظهر خلاله وهو يعتدي على شروق، أوضح دكتور فود أن الواقعة جاءت، وفق روايته، عقب اكتشافه ما وصفه بـ«كمين» كان يستهدفه.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالًا من أحد المعلنين، طلب خلاله مقابلته أمام بوابة المكان الذي كان يقيم فيه مع شروق في تركيا، من أجل تسليمه مبلغًا ماليًا، قبل أن تحذره شروق من أن الأمر قد يكون فخًا معدًا لاختطافه أو قتله.

وأضاف أنه بعد التحقق من الأمر والتوجه إلى السلطات المختصة في تركيا، اكتشف، بحسب ادعائه، أن شروق كانت وراء هذه العملية بهدف الإيقاع به.