مكالمة من ليبيا وراء الجريمة.. تفاصيل جديدة في مذبحة سوهاج في مصر

خبرني - كشفت تحريات أمنية في مصر تفاصيل جديدة بشأن الجريمة التي شهدتها محافظة سوهاج، وأسفرت عن مقتل سيدة وشابين، بعدما أظهرت التحقيقات الأولية أن مكالمة هاتفية تلقاها الزوج أثناء وجوده في ليبيا كانت من بين الأحداث التي سبقت الواقعة.

ووقعت الجريمة في منطقة مساكن الشوش التابعة لقرية بلصفورة بمحافظة سوهاج، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف جميع الملابسات وتحديد مسؤولية كل طرف.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، كان الزوج يعمل في ليبيا عندما تلقى اتصالًا هاتفيًا من شقيقه، أبلغه خلاله بوجود علاقة يُشتبه في أنها تجمع زوجته بشابين من أبناء المنطقة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن تلك المعلومات دفعت الزوج إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى مصر، قبل أن يصل إلى محل إقامته في سوهاج بهدف مواجهة زوجته والتحقق من صحة ما نُقل إليه.

وتؤكد التحقيقات أن الادعاءات التي تلقاها الزوج خلال المكالمة لا تزال محل فحص من جهات التحقيق، ولم تثبت صحتها بشكل قضائي حتى الآن.

مقتل الزوجة وشابين

وبحسب التحقيقات، توجه المتهم عقب عودته إلى مسكنه، حيث اعتدى على زوجته باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

وبعد ذلك خرج من المنزل وتوجه إلى شابين كانا يعملان داخل ورشة في المنطقة، قبل أن يعتدي عليهما باستخدام السلاح نفسه، ما أسفر عن مقتلهما أيضًا.

ووفق المعلومات الأولية، ردد المتهم عقب الجريمة عبارات تتعلق بما وصفه بـ«غسل شرفه»، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى فحص الدافع المرتبط بالمعلومات التي وصلت إليه قبل عودته من ليبيا.

وشهدت القضية تطورًا جديدًا مع ضبط شقيق المتهم، بعدما أشارت التحريات إلى احتمال وجود دور له في الأحداث التي سبقت الجريمة، خاصة في ظل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع شقيقه أثناء وجوده في ليبيا.

وتعمل جهات التحقيق على تحديد طبيعة المعلومات التي نقلها الشقيق، ومدى صحتها، وما إذا كان له أي دور جنائي يتجاوز مجرد نقل ما تردد إليه.

وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في سوهاج استكمال التحقيقات، إلى جانب فحص أقوال المتهمين والشهود والأدلة المتاحة، بهدف إعادة بناء التسلسل الكامل للأحداث وتحديد المسؤوليات الجنائية في الواقعة.

وتبقى جميع الادعاءات المتعلقة بأسباب الجريمة والعلاقات المنسوبة إلى الضحايا قيد التحقيق، لحين انتهاء الجهات المختصة من إجراءاتها وإعلان النتائج الرسمية.