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  • حسان: إنجاز 86 مدرسة جديدة إضافة إلى مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال خلال أقل من عام

حسان: إنجاز 86 مدرسة جديدة إضافة إلى مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال خلال أقل من عام

  • 16 أغسطس 2026
  • 19:10
حسان إنجاز 86 مدرسة جديدة إضافة إلى مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال خلال أقل من عام

خبرني -  قال رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء الأحد، إنه تم إنجاز 86 مدرسة جديدة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع واسعة للإضافات الصفية ورياض الأطفال خلال أقل من عام، في إنجاز وصفه بأنه عدد غير مسبوق.

وأوضح أن من بين المدارس الجديدة 14 مدرسة أُنشئت من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية، موجّها الشكر إلى القطاع الخاص على دعمه لإنشاء هذه المدارس.

وأضاف رئيس الوزراء أن الأسبوع المقبل سيشهد، ولأول مرة في المملكة، بدء تنفيذ مشروع النقل المدرسي في محافظات الجنوب والبادية الجنوبية، مبينًا أن المشروع سيخدم قرابة 9 آلاف طالب وطالبة، و900 معلم ومعلمة.

وأعرب عن أمله في نجاح تجربة النقل المدرسي، تمهيدا لتعميمها على مناطق وسط المملكة وشمالها.

وأكد رئيس الوزراء أن استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ليس مجرد مسمى، وإنما يأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة لأسلوب العمل وآلية تنفيذ المتطلبات اللازمة لضمان نجاح العملية التعليمية في جميع مراحلها.

وأشار إلى أن إعادة الهيكلة تشمل إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتطوير أسس التعليم، ودعم المعلمين والمعلمات وتطوير قدراتهم، إلى جانب تطوير البنية التحتية المدرسية.

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