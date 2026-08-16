رسالة من فراس أبو قاعود بعد إحالته للتقاعد: 30 عامًا في خدمة الأردن

خبرني - اعلن د.فراس أبو قاعود انتهاء مسيرته الوظيفية بعد اكثر من ثلاثين عاما قضاها في خدمة الاردن، معبرا عن فخره واعتزازه بالسنوات التي امضاها في العمل، وما حملته من تجارب ومحطات في مسيرته المهنية.

وقال ابو قاعود في رسالة بمناسبة احالته الى التقاعد، انه يترجل عن موقعه الوظيفي وهو يحمل في قلبه كل الفخر والاعتزاز بهذه المسيرة التي تشرف بان يكون جزءا منها، مؤكدا ان مصلحة الوطن ورفعته كانتا هدفه الاول طوال سنوات خدمته.

واشار ابو قاعود الى ان مسيرته امتدت ثلاثة عقود من العطاء والعمل والانتماء، مستلهما من القيادة الهاشمية قيم الاخلاص والوفاء والمسؤولية، ومؤكدا ان خدمة الوطن كانت بالنسبة له مسؤولية وشرفا يعتز به.

واضاف ان انتهاء سنوات الخدمة واحالته الى التقاعد لا يعني انتهاء علاقته بالوطن، مؤكدا ان حب الاردن سيبقى راسخا في وجدانه، وان الانتماء لهذا الوطن سيظل شرفا يعتز به ما دام حيا.

ووجه ابو قاعود الشكر لكل من كان جزءا من مسيرته الوظيفية خلال السنوات الماضية، معبرا عن اعتزازه بكل من شاركه مراحل العمل والعطاء.

وقال في ختام رسالته: "دمت يا اردن عزيزا شامخا، وستبقى رايتك الهاشمية خفاقة في سمائنا، وسنبقى جنودا لهذا الوطن، اوفياء لعهدنا وانتمائنا، ما حيينا".