بعد غياب 15 عامًا.. راغب علامة يُعلق على عودته إلى سورية

خبرني - علّق الفنان اللبناني راغب علامة على زيارته الأخيرة إلى سوريا، بعد غياب دام نحو 15 عامًا، موجّهًا رسالة شكر وامتنان عبّر خلالها عن محبته الكبيرة للبلاد وسعادته بلقاء الجمهور السوري، وما لمسه من مشاعر إنسانية صادقة خلال وجوده في العاصمة دمشق.

وشارك راغب علامة جمهوره مقطعًا مرئيًا من زيارته إلى سوريا وغنائه في إحدى الحفلات الخاصة، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، وأرفقه بتعليق عبّر فيه عن عمق علاقته بالجمهور السوري، قائلًا: "شكرًا حبيبتي سوريا، كأنّ الشعب السوري كان مخبّي لي 15 سنة حب بعد غياب، وعبر عنه كلّه بزيارة واحدة".

وأضاف راغب علامة أنه لمس مشاعر اشتياق الجمهور السوري له في العديد من الأماكن التي زارها، مشيرًا إلى أنه شعر بذلك خلال جولاته في الشوارع والمقاهي والمطاعم العامة.

وتابع: "حسيت قديش هالشعب كان ناطر هاللقاء مثل ما أنا كنت ناطر، وقدام هالجمهور المُحب، كلمات السوء ما بيعود إلها سوق".

وجاءت زيارة راغب علامة إلى سوريا خلال شهر أغسطس/آب الجاري، بعد غياب استمر نحو 15 عامًا، وذلك لإحياء حفل غنائي خاص.

وشملت الزيارة أيضًا لقاءه بوزير السياحة السوري مازن الصالحاني، حيث بحث الجانبان المقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها البلاد، ودور الفن والإعلام في الترويج لها.

وكان راغب علامة قد أعرب، خلال لقائه بوزير السياحة السوري، عن اعتزازه بزيارة "الجارة سوريا"، مؤكدًا ثقته بقدرتها على استعادة حضورها ومكانتها على خريطة السياحة العربية والدولية.

وتعكس زيارة وتصريحات راغب علامة أن عودته إلى سوريا لم تكن مجرد زيارة فنية عابرة، بل حملت بعدًا وجدانيًا واضحًا، في ظل ما وصفه بحفاوة الجمهور ودفء الاستقبال، وهو ما منح الزيارة طابعًا يتجاوز حدود الحفل إلى استعادة صلة قديمة بين الفنان وجمهوره السوري بعد سنوات طويلة من الغياب.