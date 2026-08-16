الأمن العام يضبط أكثر من 43 ألف مخالفة بيئية منذ بداية العام

خبرني - في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النظافة العامة والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، تواصل مديرية الأمن العام تنفيذ إجراءات رقابية مكثفة، ضمن خطة عملها في البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وبما يعزز حماية البيئة وترسيخ سيادة القانون والسلوكيات البيئية الإيجابية.

وبينت المديرية أنه تم حتى نهاية شهر تموز من العام الحالي ضبط 43,495 مخالفة بيئية، نتيجة عمليات الرقابة الالية والالكترونبة والتعامل بحزم مع كافة المخالفات والممارسات التي تشكل اعتداءً على البيئة والمرافق العامة والمواقع السياحية والطبيعية.

وشملت المخالفات التي جرى ضبطها 9,342 مخالفة لقانون للقانون الإطاري، و28,599 مخالفة لإلقاء النفايات من المركبات، إضافة إلى 223 مخالفة لطرح الأنقاض، فيما سجلت المخالفات المرتبطة بنظام حماية البيئة البحرية، ونظام محمية العقبة البحرية 5,331 مخالفة.

وتؤكد مديرية الأمن العام أنها تتعامل مع حماية البيئة بحزم باعتبارها مسؤولية وطنية وإنفاذاً للقانون، من خلال تكثيف الرقابة الميدانية وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، بالتوازي مع الجهود التوعوية والإعلامية الهادفة إلى إحداث تغيير مستدام في السلوك المجتمعي.

كما تواصل المديرية تنفيذ حملات رقابية استثنائية خلال فترات نهاية الأسبوع والعطل والأعياد الرسمية، لضبط المخالفات والسلوكيات البيئية، مع التركيز على المواقع التي تشهد كثافة في ارتياد المواطنين والزوار، وفي مقدمتها مواقع التنزه والغابات والمواقع السياحية والطبيعية، من خلال دوريات أمنية ورقابية بصورة مستمرة.

كما تعمل المديرية على تعزيز خطتها الإعلامية، من خلال رسائل توعوية وبرامج ونشاطات ومبادرات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وتحويل النظافة العامة إلى سلوك مجتمعي راسخ وشراكة وطنية شاملة.