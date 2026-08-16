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أكسيوس يكشف كواليس قناة ترمب السرية مع الحرس الثوري

  • 16 أغسطس 2026
  • 18:35
أكسيوس يكشف كواليس قناة ترمب السرية مع الحرس الثوري

خبرني -  كشف تقرير نشره موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سعت لفتح قناة سرية للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك لعدم يقينها من أن المفاوضين الإيرانيين يتحدثون باسم قيادة الحرس الثوري.

وقال الموقع إن المفاوضين الأمريكيين الساعين لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب واجهوا في منتصف مايو/أيار الماضي معضلة تتمثل في عدم معرفة إن كان المفاوضون الإيرانيون الرسميون -وفي مقدمتهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي– يملكون بالفعل سلطة إبرام الاتفاق، أم أن الحرس الثوري الإيراني يهمشهم ويتحكم في القرار.

يضيف موقع أكسيوس"أدرك البيت الأبيض حاجته إلى قناة سرية للتواصل مع قيادة الحرس الثوري، وكان الشخص الذي وقع عليه اختياره لذلك هو رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الذي يمتلك ميزة يندر توفرها في غيره، تتمثل في كونه محل ثقة قيادات أمريكا والحرس الثوري".

ويؤكد الموقع أن الواقعة التي سردت تفاصيلها 3 مصادر على دراية مباشرة بحيثياتها، تكشف حجم المعضلة التي تواجه واشنطن خلال التفاوض مع دولة لا تعلم يقينا من يمسك بزمام الأمور فيها.

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