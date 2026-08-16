كوشنر يلتقي قيادة حماس في القاهرة قبل توجهه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو

خبرني - يلتقي المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، اليوم الأحد، قيادة حركة حماس في القاهرة، في اجتماع يعقد بحضور مسؤولين مصريين وقطريين وأتراك، وذلك في إطار التحركات الأميركية لدفع خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وبحسب مصدر فلسطيني نقلت عنه قناة الجزيرة، يأتي لقاء كوشنر مع قيادة حماس قبيل توجهه إلى تل أبيب، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي زيارة كوشنر إلى المنطقة في وقت تكثف فيه واشنطن اتصالاتها مع أطراف الصراع والوسطاء الإقليميين بهدف تجاوز العقبات التي تعرقل تنفيذ خطة غزة.

وكانت قيادة حماس قد وصلت إلى القاهرة، برئاسة رئيس الحركة في غزة خليل الحية، وأجرت محادثات مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد بشأن تنفيذ خطة ما بعد الحرب وسبل معالجة الخلافات المتعلقة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتركز الخلافات الرئيسية حول الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ونزع سلاح حركة حماس، وترتيبات إدارة القطاع وإعادة الإعمار. ووفق التقارير، أبدت حماس استعدادًا لتنفيذ الخطة الأميركية، لكنها تربط نزع السلاح بضمانات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وإنهاء العمليات العسكرية، بينما يصر نتنياهو على نزع سلاح حماس قبل الانسحاب الكامل.

ومن المقرر أن يلتقي كوشنر، إلى جانب المبعوث الأميركي نيكولاي ملادينوف، نتنياهو في إسرائيل، في محاولة لمعالجة الخلافات بشأن الخطة الأميركية.

وتكتسب زيارة كوشنر للقاهرة أهمية خاصة، باعتبارها اتصالًا أميركيًا مباشرًا بقيادة حماس قبل لقاء القيادة الإسرائيلية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دفع الأطراف نحو تنفيذ ترتيبات المرحلة المقبلة في غزة.

وفي القاهرة، تشارك مصر وقطر وتركيا في جهود الوساطة والضغط باتجاه تنفيذ الاتفاق، فيما تؤكد حماس ضرورة التزام إسرائيل بالتعهدات المتعلقة بوقف إطلاق النار والانسحاب قبل الانتقال إلى بقية مراحل الخطة.