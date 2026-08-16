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تيارات هوائية أكثر اعتدالاً تخفض درجات الحرارة في الأردن الاثنين والثلاثاء

  • 16 أغسطس 2026
  • 18:24
تيارات هوائية أكثر اعتدالاً تخفض درجات الحرارة في الأردن الاثنين والثلاثاء

خبرني - تتأثر منطقة بلاد الشام، بما فيها الأردن، بتيارات هوائية أكثر اعتدالاً خلال منتصف الأسبوع، ما يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء، لتصبح الأجواء أقل حرارة من المعتاد خلال هذه الفترة من شهر آب.

وتنخفض درجة الحرارة العُظمى في الأردن يوم الثلاثاء إلى ما يقارب 29 درجة مئوية في العاصمة عمّان، مع أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، بينما تبقى أكثر حرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة إلى نحو 18 درجة مئوية، وقد تلامس 17 درجة في بعض المناطق الجبلية المرتفعة، لتسود أجواء لطيفة بشكل عام، وتميل إلى البرودة قليلاً في المرتفعات العالية، خاصة مرتفعات عجلون، خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتُعد هذه الأجواء لافتة خلال شهر آب، الذي يُعد عادةً من أكثر أشهر السنة حرارة، فيما يُتوقع أن تعاود درجات الحرارة ارتفاعها تدريجياً اعتباراً من يوم الأربعاء.

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