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الاردن .. بدء تقديم طلبات الالتحاق بمرحلة الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الرسمية

  • 16 أغسطس 2026
  • 18:20
الاردن بدء تقديم طلبات الالتحاق بمرحلة الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الرسمية

خبرني - أعلنت تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط بدأت اعتبارا الأحد، وستستمر حتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الأحد المقبل من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة الدبلوم المتوسط.

وأوضحت الوحدة أن الطلاب الحاصلين على معدل 50% فأكثر بإمكانهم التقدم من خلال طلبين للالتحاق:

الأول: طلب الالتحاق في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط، ويتضمن 20 خيارا، إذ يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته 10 دنانير بعد تعبئة طلب الالتحاق وذلك باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، ويكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب. ويمكن الدخول إليه من خلال الرابط الإلكتروني.

أما الثاني: فهو طلب الالتحاق الخاص بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية التابعتين لوزارة الصحة، ويتضمن 10 خيارات ، إذ يدفع الطالب رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته 5 دنانير بعد تعبئة طلب الالتحاق، وذلك باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، ويكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب، ويمكن الدخول إليه من خلال الرابط الإلكتروني.

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