تقارير إعلامية تشير إلى لقاء مرتقب لكوشنر مع قادة حماس في العلمين قُبيل توجهه لإسرائيل لبحث (اتفاق غزة)

خبرني - قالت مصادر في حماس لوكالة فرانس برس، الأحد، إن هناك لقاءً بين كوشنر وقيادة حركة حماس في العلمين، بحضور وسطاء مصريين.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في الحركة طالباً عدم كشف هويته "الوسطاء أبلغوا حماس بأن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر سيعقد لقاء مع قيادة حماس بحضور مسؤولين مصريين وقطريين، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

ويأتي اللقاء المرتقب في وقت تجري اتصالات في القاهرة بشأن الخطة الأمريكية الخاصة بغزة، وبعدما أجرى وفد من حماس برئاسة خليل الحية محادثات مع مسؤولين مصريين في العلمين بشمال مصر.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الموفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر، الأحد، في مدينة العلمين، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ورئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.

وناقش اللقاء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع نهاية العام الماضي، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية، وذلك عقب لقاء رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، مع وفد من حركة حماس في العلمين أيضاً.

وأفاد بيان الرئاسة المصرية بأن لقاء السيسي وكوشنر، تناول "ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر/تشرين الأول 2025".

واستقبل حسن رشاد، يوم الأحد أيضاً، وفداً من حركة حماس برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة، في مدينة العلمين ، "لمناقشة سبل الدفع باتجاه تنفيذ خارطة الطريق" في غزة، بحسب ما أفاد مسؤول بالحركة وكالة فرانس برس.

وأكد وفد حماس خلال الاجتماع التزام الحركة "باستكمال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة الإعمار" بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وضم وفد حماس، إلى جانب الحية، رئيس مجلس الشورى محمد درويش، ورئيس الحركة في إقليم الخارج خالد مشعل، ورئيس الحركة في الضفة زاهر جبارين، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية باسم نعيم، وعضو القيادة السياسية للحركة غازي حمد.

وهي أول زيارة للحية إلى مصر منذ توليه قيادة حماس أواخر يوليو/تموز.

وأفاد مسؤول فلسطيني لفرانس برس بأن الاجتماع تركز حول "تطورات المفاوضات والجهود المبذولة من أجل إلزام إسرائيل بالموافقة على الاتفاق الذي يشمل خارطة الطريق المكونة من 15 بنداً، وبدء تنفيذه".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد رفض خطة من 15 نقطة أعلنها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لكن حماس وافقت عليها وأبدت استعدادها لتسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة قطاع غزة مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من أجزاء واسعة من القطاع.

وأضاف المصدر "سيُطلع الوفد المسؤولين المصريين على الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وسوف يؤكد الحية على تمسك الحركة بالاتفاق وجاهزيتها لتنفيذه فور الإعلان عن التزام إسرائيل به".

وأعلنت حماس الشهر الماضي حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، تمهيداً لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأكد مصدر آخر في حماس لفرانس برس أنه يجري ترتيب لقاء بين وفد حماس المفاوض ونيكولاي ملادينوف، ومسؤولين أمريكيين خلال زيارة جاريد كوشنر لمصر، لمناقشة العقبات المتعلقة بالاتفاق.

ويزور كوشنر إسرائيل ومصر الأسبوع الجاري في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة غزة.

كما أفاد باستمرار الاتصالات مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك "لإلزام إسرائيل بالاتفاق".

وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف النارالذي أُبرم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث قُتل أكثر من 1050 فلسطينياً، منذ بدء الهدنة، وفق وزارة الصحة في غزة، وقتل خمسة جنود إسرائيليين في المدة نفسها، حسبما أعلنت إسرائيل.