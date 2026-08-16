الملكية الأردنية توضح سبب تأخير رحلتها من إسطنبول إلى عمّان وتعتذر لمسافريها

خبرني - أوضحت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أن الرحلة رقم (RJ164) القادمة من إسطنبول إلى عمان مساء يوم الجمعة، تعرضت لتأخير نتيجة خلل فني تم اكتشافه على الطائرة أثناء وجودها على أرض مطار الملكة علياء الدولي وقبيل إقلاعها إلى اسطنبول لنقل المسافرين على متن الرحلة المذكورة.

وأكدت الشركة في بيان اليوم الأحد، أن الفرق الفنية والتشغيلية باشرت فورا اتخاذ الإجراءات المعتمدة وفق أعلى معايير السلامة العالمية، حفاظا على سلامة مسافريها وموظفيها، الأمر الذي استدعى تأخير الرحلة على فترات متعاقبة وصلت الى 6 ساعات و40 دقيقة نتيجة استمرار أعمال الفحص الفني والتحقق من أسباب الخلل ومعالجته.

وأضافت الملكية الأردنية أن فريق الشركة في محطة إسطنبول عمل على متابعة أوضاع المسافرين بشكل متواصل خلال فترة التأخير، من خلال تزويدهم بالتحديثات أولا بأول، والتواجد المستمر للإجابة على استفساراتهم وتقديم المساعدة اللازمة، إلى جانب توفير الوجبات والمرطبات للمسافرين المتأثرين بالتأخير وفق السياسات المعمول بها والحد من آثار التأخير عليهم قدر الإمكان إلى حين استئناف الرحلة.

وتعرب الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن اعتذارها للمسافرين عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها وما نتج عنه من إزعاج، مؤكدة أن قرار تأخير الرحلة يعكس التزام الشركة باتخاذ الإجراءات التشغيلية المسؤولة دون المساس بمعايير السلامة، التي تبقى دائما على رأس أولوياتها حتى وإن ترتب على ذلك تأخير بعض الرحلات لضمان تنفيذ العمليات الجوية بأقصى درجات الأمان والموثوقية.