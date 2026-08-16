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الجامعة الهاشمية تفتح باب التقديم للتفوق الثقافي والفني

  • 16 أغسطس 2026
  • 18:01
الجامعة الهاشمية تفتح باب التقديم للتفوق الثقافي والفني

خبرني  -  أعلنت الجامعة الهاشمية، عن بدء استقبال طلبات التقديم للتفوق الثقافي والفني للعام الجامعي 2026 / 2027، وذلك للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، أو ما يعادلها من شهادات ثانوية غير أردنية صادرة عن جهات تعليمية مرخصة داخل المملكة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وتستهدف المجالات المطروحة للتفوق الفني: الموسيقى (في فرعي الغناء والعزف)، والفنون التشكيلية، والمسرح، على أن يكون تقديم الطلبات إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للجامعة، اعتباراً من صباح اليوم الأحد 16 آب وحتى مساء يوم الخميس 27 من الشهر ذاته.

وتأتي هذه المبادرة في سياق حرص الجامعة الهاشمية على احتضان الطلبة الموهوبين والمبدعين، ورعاية مواهبهم وتنميتها، عبر توفير بيئة جامعية محفزة تسهم في صقل قدراتهم الثقافية والفنية، وتعزز حضورهم الفاعل في الأنشطة والفعاليات الجامعية، انسجاماً مع رؤيتها في دعم التميز الشامل وبناء جيل جامعي متكامل المهارات.

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