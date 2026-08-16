بدء تقديم طلبات الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الرسمية

خبرني - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، اليوم الأحد، بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات وكليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط.

وقالت الوحدة في بيان، إن تقديم الطلبات يستمر من خلال موقعها (www.admhec.gov.jo)/ قسم مرحلة الدبلوم المتوسط، لغاية الساعة الـ12 ليلا من يوم السبت المقبل.

وأضافت إن الطالب الأردني (الحاصل على معدل 50 بالمئة فأكثر) سيجد عند دخوله إلى الموقع طلبين للالتحاق؛ الأول يمثل طلب الالتحاق في الجامعات وكليات المجتمع لمرحلة الدبلوم المتوسط، ويتضمن 20 خيارا، ويدفع الطالب بعد تعبئته رسم تقديم قيمته 10 دنانير، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق «خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني» (إي-فواتيركم)، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

ويمثل الطلب الثاني طلب الالتحاق الخاص بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية التابعتين لوزارة الصحة، ويتضمن 10 خيارات، ويدفع الطالب بعد تعبئته رسم تقديم قيمته 5 دنانير، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

ودعت الوحدة الطلبة، لمزيد من التفاصيل والنصائح والإرشادات المتعلقة بتقديم الطلبين، خاصة شروط القبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية، إلى الدخول لموقع وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكتروني/ قسم مرحلة الدبلوم المتوسط.