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جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور

  • 16 أغسطس 2026
  • 17:14
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي صور

خبرني - بحضور جمعٍ من الأهل والأقارب والأصدقاء، جرت يوم الجمعة الموافق 14/8/2026 جاهة كريمة من آل العضايلة إلى آل الكركي، لطلب يد الدكتورة آية عبد السلام الكركي لابنهم المهندس مظفر سالم العضايلة.

وقد استُقبلت الجاهة بالترحاب والكرم، في أجواءٍ مفعمة بالمحبة والفرح، سائلين الله تعالى أن يبارك لهما ويجمع بينهما على الخير والمودة والرحمة.

وبهذه المناسبة السعيدة، يتقدم الأهل والأصدقاء بأسمى آيات التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياةً ملؤها السعادة والهناء.

بارك الله لهما، وبارك عليهما، وجمع بينهما في خير.

جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور
جاهة تجمع آل العضايلة وآل الكركي - صور

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