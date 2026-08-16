العماوي ينتقد ارتفاع كلف ترخيص المركبات

خبرني - انتقد النائب مصطفى العماوي ارتفاع كلف ترخيص المركبات، مطالبا بإعادة النظر في الأرقام المترتبة على المواطنين.

وقال العماوي، خلال حديثه حول قانون السير: “مش معقول كل أردني بده يروح يرخص سيارته يدفع 500 - 700 دينار بالحد الأدنى”.

وأضاف أن النواب وافقوا على القانون، إلا أن الأرقام كبيرة وتحتاج إلى إعادة النظر فيها.

واستذكر العماوي التعميم الصادر حول الطعام والشراب، مشيرا إلى أنه عندما اعترض النواب عليه، قالت الحكومة إنه سيطبق فقط على السيارات العمومية.

وحول الكاميرات، قال العماوي إن الموافقة عليها كانت باعتبارها “رادارا للسرعة”، إلا أنه جرى تحويلها لمراقبة المسارب، مخاطبا المعنيين بالقول: “صلّح شوارعك أول، خطط الشوارع، بعدين حاسبني على المسرب”.

وأكد العماوي أن الأنظمة والتعليمات يجب أن تكون وفق القانون الصادر، وألا تكون أقوى منه

