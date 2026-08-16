*
الاثنين: 17 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

العماوي ينتقد ارتفاع كلف ترخيص المركبات

  • 16 أغسطس 2026
  • 16:49
العماوي ينتقد ارتفاع كلف ترخيص المركبات
مصطفى العماوي

خبرني  - انتقد النائب مصطفى العماوي ارتفاع كلف ترخيص المركبات، مطالبا بإعادة النظر في الأرقام المترتبة على المواطنين.

وقال العماوي، خلال حديثه حول قانون السير: “مش معقول كل أردني بده يروح يرخص سيارته يدفع 500 - 700 دينار بالحد الأدنى”.

وأضاف أن النواب وافقوا على القانون، إلا أن الأرقام كبيرة وتحتاج إلى إعادة النظر فيها.

واستذكر العماوي التعميم الصادر حول الطعام والشراب، مشيرا إلى أنه عندما اعترض النواب عليه، قالت الحكومة إنه سيطبق فقط على السيارات العمومية.

وحول الكاميرات، قال العماوي إن الموافقة عليها كانت باعتبارها “رادارا للسرعة”، إلا أنه جرى تحويلها لمراقبة المسارب، مخاطبا المعنيين بالقول: “صلّح شوارعك أول، خطط الشوارع، بعدين حاسبني على المسرب”.

وأكد العماوي أن الأنظمة والتعليمات يجب أن تكون وفق القانون الصادر، وألا تكون أقوى منه
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
  • 2026-08-17 08:31
لجنة مشتركة بالأعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من النواب
لجنة مشتركة بالأعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من ال...
  • 2026-08-16 20:04
النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
  • 2026-08-16 16:05
الزبن يتراجع بعد أقل من ساعة: رئيس الوزراء والحكومة محل تقدير
الزبن يتراجع بعد أقل من ساعة: رئيس الوزراء والحكومة محل تقدير
  • 2026-08-16 14:24
طهبوب تلتقي كباتن التطبيقات وتدعو لإنصافهم وتناصر حملة لهم على إنستغرام
طهبوب تلتقي كباتن التطبيقات وتدعو لإنصافهم وتناصر حملة لهم على إنستغرام
  • 2026-08-16 14:04
الزبن يهاجم حكومة حسان.. ومشادات تحت قبة البرلمان
الزبن يهاجم حكومة حسان.. ومشادات تحت قبة البرلمان
  • 2026-08-16 12:39