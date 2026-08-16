جبل الحسين يفقد أحد أشهر معالمه التجارية.. «رنوش» للبيع

خبرني - تفاجأ سكان منطقة جبل الحسين في العاصمة عمّان، بإعلان عرض محل «عصائر رنوش» للبيع، بعد سنوات طويلة شكّل خلالها أحد أشهر المعالم التجارية في المنطقة ووجهة معروفة لأهالي العاصمة وزوارها.

ويُعد «رنوش» من المحال القديمة المرتبطة بذاكرة جبل الحسين، خصوصاً خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت فيها المنطقة نشاطاً تجارياً لافتاً وكانت مقصداً للتسوق والتنزه في عمّان.

ولا يزال اسم «رنوش» وفق خبرني حاضراً كعلامة مكانية في المنطقة، إذ تشير أدلة محلية إلى موقعه في شارع الجليل قرب دوار فراس، كما تستخدم محال ومراكز مجاورة عبارة «مقابل عصائر رنوش» للتعريف بعناوينها، في دلالة على ارتباط اسمه بالمكان.

وأثار إعلان البيع حالة من الحزن والتساؤل بين سكان جبل الحسين، خصوصاً مع تراجع عدد من المحال القديمة التي ارتبطت بذاكرة المنطقة، وسط مطالبات بالاهتمام بالمشاريع التجارية العريقة ودعم استمراريتها باعتبارها جزءاً من الهوية التجارية والاجتماعية لأحياء عمّان القديمة.

ويرى سكان أن خسارة مثل هذه المحال لا تقتصر على إغلاق نشاط تجاري فحسب خبرني، بل تعني غياب جزء من ذاكرة المكان التي رافقت أجيالاً من أبناء العاصمة وزوارها.