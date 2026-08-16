هندسة تجربة الزائر في الأماكن الروحية والحضارية: من الزيارة العابرة إلى الذاكرة الحية

إذا كانت نظرية الإرث الحضاري والقيمة الاقتصادية الروحية تؤكد أن المعنى يمكن أن يتحول إلى ثقة، وأن الثقة يمكن أن تتحول إلى سمعة ونفوذ وفرص تنموية، فإن هندسة تجربة الزائر تمثل الأداة العملية التي تنقل هذه النظرية من مستوى الفكرة إلى مستوى المعايشة. فالأماكن الروحية والحضارية لا تكتفي بأن تُرى أو تُزار، بل ينبغي أن تُعاش بوصفها رحلة وجدانية ومعرفية تبدأ قبل الوصول إلى المكان، وتستمر أثناء الزيارة، وتبقى في ذاكرة الزائر بعد مغادرته.

ويقصد بهندسة تجربة الزائر تصميم المسار الكامل الذي يمر به الإنسان مع الموقع: من لحظة التعرف عليه رقمياً، إلى التخطيط للزيارة، والاستقبال، والحركة داخل المكان، والتفسير السردي، والتفاعل الحسي والروحي، ثم التذكر والمشاركة بعد العودة. وهي بذلك لا تعني تحسين الخدمات فقط، بل بناء رحلة معنى تجعل الزائر شريكاً في القصة، لا متلقياً عابراً للمعلومات.

وتنبع أهمية إعادة هندسة تجربة الزائر في المواقع التراثية والروحية من أن الزائر المعاصر لم يعد يبحث عن مشاهدة صامتة للآثار، بل عن تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة، والجمال، والتأمل، والتفاعل، والراحة، والاتصال الرقمي. فقد أصبحت أفضل النماذج العالمية في المتاحف والمواقع التراثية تعتمد على السرد التفاعلي، والجولات الافتراضية، والتطبيقات التعليمية، والواقع المعزز، والمسارات الذكية، والمحتوى متعدد اللغات، بما يزيد القدرة على الوصول، ويعمق التعلم، ويطيل زمن التفاعل مع المكان.

وتكشف التجارب الدولية أن التكنولوجيا لا تكون ناجحة حين تُضاف كزينة رقمية، بل حين تخدم السردية وتعمق الفهم. فالواقع المعزز يمكن أن يعيد بناء مشهد تاريخي فوق بقاياه، والواقع الافتراضي يمكن أن يفتح الزيارة لمن لا يستطيع الوصول جسدياً، والذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم دليلاً شخصياً يتحدث بلغة الزائر واهتماماته، بينما تساعد البيانات الذكية في فهم مسارات الحركة، ومواطن الازدحام، ومستوى الرضا، وعمق الأثر المعرفي والوجداني.

ويمكن ترجمة هندسة تجربة الزائر تطبيقياً في نماذج متعددة: مسار زائر ذكي يبدأ بتذكرة رقمية تقترح وقت الزيارة الأقل ازدحاماً؛ خريطة تفاعلية تقود الزائر وفق اهتمامه لا وفق مسار واحد جامد؛ نقاط تفسير صوتية وبصرية تظهر عند الاقتراب من المعلم؛ بطاقات ذاكرة رقمية تحفظ ما شاهده الزائر وتعيد تقديمه له بعد الزيارة؛ غرف غامرة تعرض تحولات المكان عبر الزمن؛ ومسارات للأطفال والعائلات والباحثين وذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث لا يعود الموقع تجربة واحدة للجميع، بل مجموعة رحلات مصممة بحسب حاجات الزوار ومستوياتهم المعرفية والروحية.

ومن الأمثلة التطبيقية الأخرى لهندسة الزائر: تصميم “رحلة ما قبل الزيارة” عبر رسائل قصيرة ومقاطع تمهيدية تهيئ الزائر نفسياً ومعرفياً؛ إنشاء “مناطق انتقال” بين العالم الخارجي والموقع تمنح الزائر وقتاً للتهدئة؛ استخدام الإضاءة والصوت والرائحة والنباتات المحلية لبناء ذاكرة حسية؛ توفير مسارات قصيرة وعميقة لمن يملكون وقتاً محدوداً، ومسارات بحثية موسعة للمتخصصين؛ وإطلاق دليل ذكي يقترح أسئلة تأملية لا معلومات فقط، مثل: ماذا يعني هذا المكان لك؟ وما الفكرة التي ستأخذها معك بعد المغادرة؟ كما يمكن إضافة محطات مشاركة جماعية هادئة، وسجل رقمي للانطباعات، وتجارب تعليمية موجهة للمدارس تجعل الموقع مختبراً حياً للتاريخ والقيم والحوار.

وتبرز أهمية الواقع المعزز والواقع الافتراضي في أنهما لا يستبدلان المكان الحقيقي، بل يفتحان طبقات المعنى التي لا تستطيع العين المجردة رؤيتها. فالواقع المعزز يضيف فوق المشهد الواقعي معلومات وصوراً ونماذج ثلاثية الأبعاد تعيد بناء الكنائس أو المسارات أو الطقوس القديمة في موضعها الأصلي، فيرى الزائر التاريخ وهو يتراكب مع الحاضر. أما الواقع الافتراضي فينقل الزائر إلى بيئة رقمية غامرة تسمح له بخوض التجربة عن بعد، أو قبل الزيارة، أو لأغراض تعليمية وبحثية، وهو ما يعزز الوصول العالمي، ويحمي المواقع الحساسة من الضغط الزائد، ويجعل الزيارة أكثر شمولاً لمن لا يستطيعون الوصول جسدياً.

وتصبح هذه التقنيات أكثر قيمة عندما ترتبط بمبادئ ثلاثة: الأصالة، حتى لا تتحول التجربة إلى مشهد تخيلي منفصل عن البحث العلمي؛ الهدوء، حتى لا تطغى المؤثرات البصرية على قدسية المكان؛ والتخصيص، بحيث تختلف التجربة بين الطفل والباحث والحاجّ والسائح الثقافي. وبهذا يتحول الواقع المعزز إلى أداة تفسير في الموقع، ويتحول الواقع الافتراضي إلى بوابة قبلية وبعدية تحفظ الذاكرة وتوسع دائرة التأثير.

في أردننا، يمكن تصميم نموذج وطني لهندسة زوار المواقع التراثية والروحية يقوم على خمس مراحل: الاستدعاء، وهي مرحلة إثارة الرغبة قبل الزيارة عبر سردية رقمية جذابة؛ العبور، وهي تحويل الطريق إلى جزء من التجربة لا مجرد انتقال مكاني؛ الانغماس، وهي لحظة التفاعل الحسي والمعرفي داخل الموقع؛ التحول، وهي ربط الزيارة بسؤال شخصي أو روحي يبقى مع الزائر؛ ثم الأثر، وهي مرحلة مشاركة التجربة رقمياً وتعليمياً وثقافياً بعد العودة. وبهذا يصبح كل موقع أردني، من البتراء إلى وادي رم وجبل نيبو والمغطس، جزءاً من شبكة معنى وطنية واحدة.

أما في المغطس، فيمكن بناء رحلة زائر مبدعة تبدأ قبل الوصول من خلال منصة افتراضية تتيح للزائر اختيار مسار الزيارة بحسب اهتمامه: حاجّ، باحث، عائلة، طالب، أو سائح ثقافي. يتلقى الزائر قبل قدومه خريطة سردية تشرح معنى النهر، والصحراء، والتعميد، والعبور، ثم يدخل عند الوصول إلى مركز استقبال هادئ لا يقدم معلومات فقط، بل يهيئ الحواس عبر الضوء والماء والصوت والنباتات المحلية. ومن هناك تبدأ رحلة المشي التأملية، حيث ترافقه نقاط تفسير ذكية تروي القصة بلغات متعددة، وتتيح عبر الهاتف أو النظارات الذكية رؤية طبقات المكان كما كان في العصور الرومانية والبيزنطية.

وتتعمق التجربة الواقعية عبر محطات تحمل أسماء رمزية: محطة الماء، حيث يتأمل الزائر معنى التطهر والبداية الجديدة؛ محطة الصمت، حيث تمنح الطبيعة مساحة للسكينة؛ محطة الشهادة، حيث تُعرض النصوص والخرائط واللقى الأثرية في سردية مبسطة؛ ومحطة الرسالة، حيث يكتب الزائر أو يسجل رسالة سلام رقمية تضاف إلى أرشيف عالمي للمغطس. وفي المقابل، تتيح التجربة الافتراضية زيارة الموقع عن بعد بتقنية الواقع الافتراضي، وإعادة بناء المشاهد التاريخية، وربط المدارس والجامعات والمتاحف العالمية بمحتوى تعليمي تفاعلي.

وتكتمل هندسة التجربة بإطلاق “جواز الذاكرة الروحية”، وهو سجل رقمي شخصي يجمع محطات الزيارة، والصور، والتأملات، والمواد التعليمية، ويقترح على الزائر مسارات لاحقة في الأردن ترتبط بالسلام، والأنبياء والطبيعة والصحراء. كما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج دليل شخصي يختار مستوى العمق المناسب لكل زائر، من الطفل إلى الباحث، ومن المؤمن إلى السائح الثقافي، مع احترام قدسية المكان وهدوئه وعدم تحويله إلى عرض بصري صاخب.

