غرفة عمليات البتراء احدى غرف العمليات في مستشفى الكندي .. الدقة والتطور

خبرني - سنلقي الضوء هنا على غرفة عمليات رقم ( 3) من غرف عمليات مستشفى الكندي والتي تمت تسميتها بغرفة عمليات البتراء ، حيث خصصت لجميع عمليات الجراحة العامة بأنواعها المختلفة وجراحات السمنة بالمنظار ، ضمن بيئة جراحية مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية، بإشراف استشاريين واختصاصيين أصحاب شهادات وخبرات علمية وعملية في هذه العمليات.

وتشمل هذه العمليات كافة عمليات الجراحات العامة بأنواعها المختلفة كجراحات السمنة، عمليات تكميم المعدة، جراحات المرارة وغيرها، على أيدي نخبة من الأطباء والجراحين ذوي الخبرة والكفاءة.

وتتميز غرفة العمليات بتجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة،كالمناظير الجراحية المتطورة جدا ، ضمن بيئة جراحية متكاملة تلتزم بمعايير السلامة والتعقيم، بما يسهم في توفير رعاية طبية آمنة ومتميزة للمرضى، مما يدعم دقة الإجراءات الجراحية وكفاءة أدائها.

وصممت هذه الغرفة طبقاً لمواصفات ومعايير ومتطلبات الجودة وضبط العدوى العالمية وبأعلى أنظمة التعقيم الدقيق مع نخبة متميزة من اطباء ال تخدير والانعاش لمتابعة ومراقبة المرضى قبل واثناء وبعد العمليات الجراحية وعلاماتهم الحيوية ، مع وجود اجهزة حديثة ومتطورة وذات جودة عالية في قسم الاقامة لتتكامل الخدمة المقدمة للمرضى على مدى 24 ساعة يومياً ليغادروا المستشفى بسلامة وصحة وعافية ،

حيث نحرص على توفير بيئة جراحية متطورة، تجمع بين الخبرات الطبية المتخصصة والتقنيات الحديثة، لتقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

ويضم مستشفى الكندي في العاصمة عمان 12 غرفة عمليات مجهزة بالكامل وبمساحات واسعة ومريحة تمت تسمية كل غرفة منها بإسماء عواصم ومناطق عربية واجنبية ووطنية لمنح حالة من الطمانينة للمرضى والمراجعين من هذه الدول، أطلق على كل غرفة من هذه الغرف اسم خاص له رمزية معينة مثل غرفة عمليات الرياض ، الدوحة ، الكويت ، دبي ، البتراء المدينة الوردية ، وادي رم ، جرش ، هامبورغ الالمانية امتنانا للشركة الرائدة التي قامت بتجهيز المستشفى ومركزها هامبورغ ، لندن تقديرا للمرضى الذين يأتون من هذه العاصمة للعلاج في عمان وخاصة أن أغلبهم من مراجعي مركز الدكتور محمد خريس لجراحة السمنة في لندن مع وجود صور رمزية لهذه المدن داخل هذه الغرف لمنح حالة من الطمأنينة للمرضى والمراجعين من هذه الدول .



ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى الكندي هو مستشفى خاص يضم كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون وجراحة الاوعية الدموية ومركز الاخصاب وتفتيت الحصى والاشعة التداخلية والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) وعمليات زراعة الاعضاء وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة .