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خسارة ثالثة .. تعثر صقور الأردن أمام تايبيه الصينية

  • 16 أغسطس 2026
  • 16:14
خسارة ثالثة تعثر صقور الأردن أمام تايبيه الصينية

خبرني  - تعثر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام منتخب تايبيه الصينية بنتيجة 64-66، في المباراة التي جرت اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس ويليام جونز الدولية المقامة في تايبيه الصينية.

وقدم "صقور الأردن" أداء متقاربا خلال اللقاء، الذي شهد تنافسا بين المنتخبين حتى نهايته، قبل أن تحسم تايبيه الصينية المباراة بفارق نقطتين، ضمن ثالث مواجهات المنتخب الوطني في البطولة.

ويواصل المنتخب الوطني مشواره في البطولة، حيث تنتظره 3 مباريات أخرى أمام ماليزيا، وتايبيه الصينية، وجامعة كاليفورنيا إرفاين الأميركية، قبل ختام منافسات البطولة في 23 آب الحالي.

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