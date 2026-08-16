ألمانيا.. الحكم بالسجن المؤبد على سوري أدين بجرائم حرب

خبرني - أيدت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا حكما بالسجن المؤبد على السوري عمار المزرعاني بعد إدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين في مدينة بصرى الشام بريف درعا.

وذكرت تفاصيل القضية المتعلقة بالمزرعاني أنه ارتكب الجرائم خلال قيادته فصيلا مسلحا مرتبطا بـ"حزب الله" اللبناني وداعما لنظام بشار الأسد.

وكانت المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت قد أصدرت الحكم الأول بالسجن المؤبد في يونيو 2025، بعد محاكمة استمرت 42 جلسة واستندت إلى شهادات نحو 30 شخصاً. وأدين المزرعاني، البالغ 33 عاماً، بارتكاب انتهاكات شملت قتل وتعذيب مدنيين وتهجير سكان قسراً.

وبحسب وقائع القضية، أقدم عناصر الفصيل عام 2013 على ضرب ثلاثة مدنيين باستخدام بنادق كلاشينكوف قبل تسليمهم إلى المخابرات العسكرية التابعة للنظام السابق، حيث تعرضوا للتعذيب والاحتجاز في ظروف قاسية. كما أدين المزرعاني في واقعة أخرى عام 2014 بإجبار رجل وأفراد من عائلته على مغادرة منزلهم، قبل تعرض الرجل للتعذيب.

ويأتي تثبيت الحكم في إطار تطبيق ألمانيا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح لمحاكمها ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، حتى إن وقعت الجرائم خارج الأراضي الألمانية. وتُعد القضية من أبرز المحاكمات المرتبطة بانتهاكات النزاع السوري أمام القضاء الأوروبي.