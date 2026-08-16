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  • منع عائلة إسرائيلية من دخول حديقة حيوانات في تايلاند والسلطات تتحرك

منع عائلة إسرائيلية من دخول حديقة حيوانات في تايلاند والسلطات تتحرك

  • 16 أغسطس 2026
  • 15:43
منع عائلة إسرائيلية من دخول حديقة حيوانات في تايلاند والسلطات تتحرك

خبرني - أعلن نائب وزير الداخلية التايلاندي بولابي سوونتشوي أن وزارته ستتدخل لإنهاء النزاع بين مالك حديقة حيوان خاصة في جزيرة كوه ساموي وعائلة إسرائيلية تم منعها من دخول الحديقة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" يوم الأحد عن بولابي قوله إنه ناقش الأمر مع حاكم إقليم سورات ثاني الذي يقع مكتبه ضمن نطاق مسؤوليته الإشراف على شؤون الجزيرة، مضيفا أنه سيتخذ بالتعاون مع مسؤولين آخرين الإجراءات اللازمة لحسم الخلاف بين الطرفين.

ووفقا للصحيفة، يزعم زوجان إسرائيليان وطفلاهما أنهما منعا من دخول حديقة ساموي للحيوانات النادرة في 12 أغسطس الجاري.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وضع لافتات داخل الحديقة تحمل رسائل ترحيب بدخول الفلسطينيين بالمجان، إلى جانب منع الإسرائيليين من الدخول.

كما أفادت تقارير بأن مسؤول تشغيل الحديقة تلقى لاحقا تهديدات.

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