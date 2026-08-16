إنطلاق ورشات تدريبية في الطفيلة لتعزيز دور الجمعيات في التكيف مع التغير المناخي

خبرني - انطلقت اليوم الأحد في محافظة الطفيلة ورشات تدريبية مخصصة للجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف في مواجهة التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي (BRCCJ)"، الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف تعزيز قدرات هذه الجهات وتوسيع نطاق تبني ممارسات وتقنيات الزراعة الذكية مناخياً، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه ودعم قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ.



ويُنفذ البرنامج التدريبي من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالشراكة مع Advance Consulting، في إطار مشروع BRCCJ، الذي يهدف إلى دعم التحول نحو قطاع زراعي أكثر كفاءة واستدامة في استخدام الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش في المجتمعات المحلية الأكثر تأثراً بندرة المياه والتغيرات المناخية.



وفي مستهل الورشة، رحّب مدير تعاون محافظة الطفيلة، المهندس رائد ربيحات، بالمشاركين من الجمعيات التعاونية، مؤكداً أهمية العمل التعاوني في دعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، ولا سيما في ظل تداعيات التغير المناخي وشح الموارد المائية.



كما قدمت خبيرة السياسات والتعليم في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الدكتورة سامية عكروش، نبذة تعريفية حول مشروع BRCCJ، استعرضت خلالها أهداف المشروع ومحاوره الرئيسية، ودوره في تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، وتعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، وبناء قدرات المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ ودعم التنمية الزراعية المستدامة.



ويشارك في الورشة ممثلون عن خمس جمعيات تعاونية في محافظة الطفيلة، بواقع 30 مشاركاً من أعضاء الجمعيات، حيث يتلقون تدريبات نظرية وعملية حول تقنيات الزراعة الذكية مناخياً، وإجراءات التكيف في القطاع الزراعي، والإدارة المستدامة للموارد المائية والطبيعية.



وتهدف التدريبات إلى تمكين الجمعيات التعاونية من الاضطلاع بدور أكبر في نشر الممارسات الزراعية المستدامة، وتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، ودعم المجتمعات المحلية في تبني حلول عملية وفعالة للتكيف مع تغير المناخ.



ومن المقرر أن تستمر الدورة التدريبية لمدة ثمانية أيام، وتتضمن مجموعة من التدريبات والتطبيقات العملية والميدانية التي تركز على تقنيات الزراعة الذكية مناخياً، والممارسات الزراعية المستدامة، وكفاءة استخدام المياه، وإدارة الموارد الطبيعية، بما يعزز قدرة الجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني على نقل المعرفة والممارسات الحديثة إلى المجتمعات المحلية والمزارعين.



ويُنفذ مشروع "بناء القدرة على التكيف في مواجهة التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي (BRCCJ)" من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، وبالشراكة مع وزارات الزراعة، والمياه والري، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).



ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية والقطاع الزراعي في الأردن على التكيف مع آثار تغير المناخ، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق تطبيق ممارسات وتقنيات الزراعة الذكية مناخياً، بما يدعم تحقيق قطاع زراعي أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التحديات المناخية.