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  • زين راعٍ بلاتيني لحفل الذكرى 25 لتأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)

زين راعٍ بلاتيني لحفل الذكرى 25 لتأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)

  • 16 أغسطس 2026
  • 15:37
زين راعٍ بلاتيني لحفل الذكرى 25 لتأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات إنتاج

قدّمت شركة زين الأردن رعايتها البلاتينية لحفل الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، والذي أُقيم احتفاءً بمسيرة الجمعية وإنجازاتها في دعم وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار ربع قرن، بحضور نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورواد الأعمال، وشركاء الجمعية الاستراتيجيين.

وتأتي هذه الرعاية امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع زين بجمعية "إنتاج"، وانطلاقاً من إيمانها بالدور الذي تؤديه الجمعية لتمثيل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، بما يسهم في تعزيز تنافسيته ودعم نموه، وتمكين الشركات العاملة فيه، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وتجسّد هذه الشراكة حرص زين على مواصلة التعاون مع "إنتاج" في المبادرات والبرامج والفعاليات التي تطلقها، والتي تسهم في تطوير منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي في المملكة، إلى جانب تمكين الكفاءات الأردنية وبناء المهارات الرقمية، بما يسهم في رفد القطاع بكفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

كما تواصل زين دورها الريادي في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة من خلال منصّتها للإبداع (ZINC) ومبادراتها الهادفة إلى احتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وإتاحة الفرص للشباب لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستدامة، إلى جانب مساهمتها في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم أحدث حلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأفراد وقطاع الأعمال، تأكيداً على التزامها بدعم نمو القطاع وتعزيز تنافسيته، والمساهمة في ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والاقتصاد الرقمي.

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