منصة أزرق .. مبادرة رقمية من شومان لتعزيز المعرفة العربية في الفضاء الرقمي

خبرني - تساهم منصة "أزرق" التابعة لمؤسسة عبد الحميد شومان في تعزيز حضور الثقافة العربية في الفضاء الرقمي، وتوسيع أثر المؤسسات الثقافية خارج حدود المكان التقليدي، مثلما تسهم في ترسيخ دور المؤسسات الثقافية بوصفها جهات قادرة على التجدد والتأثير، وذلك من خلال الوصول إلى الجمهور أينما كان، وفي الوقت الذي يناسبه، ومن خلال المنصات التي يستخدمها يوميًا.

وتعد المنصة التي انطلقت عام 2025، مبادرة رقمية ثقافية أطلقتها المؤسسة انطلاقًا من رؤيتها في دعم المعرفة. وجاءت استجابةً للتحولات العميقة في طرق تلقي المعرفة، حيث أصبح الجمهور العربي، وخاصة الأجيال الشابة، يتفاعل يوميًا مع المحتوى عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم فكرة "أزرق" على بناء منصة رقمية معرفية متعددة الوسائط، تُنتج محتوى عربيًا رصينًا في مجالات الثقافة، الأدب، العلوم، الفنون، السينما، الموسيقى، التراث، والقراءة. ويُنشر هذا المحتوى بصيغ مختلفة تناسب عادات الجمهور الرقمي، مثل الفيديوهات القصيرة، الحلقات المرئية المتخصصة، البودكاست، المقالات، المدونات، والنشرات البريدية.

وتنبع أهمية المنصة بحسب مديرة الاتصال والتسويق في المؤسسة، فرح أبو عيشة، من الحاجة المتزايدة إلى محتوى عربي رقمي عالي الجودة، يستطيع أن ينافس في بيئة رقمية مزدحمة بالمعلومات السريعة والمحتوى السطحي. فبين المحتوى الأكاديمي المتخصص الذي قد يصعب على الجمهور العام متابعته، والمحتوى الترفيهي الخفيف الذي لا يقدم بالضرورة قيمة معرفية، تأتي أزرق لتملأ هذه المساحة الوسطى المهمة: معرفة موثوقة، بلغة عربية سليمة، وبأسلوب مشوّق يناسب العصر الرقمي.

وأشارت أبو عيشة إلى أن المنصة تسعى إلى إعادة ابتكار طريقة تقديم الثقافة والمعرفة باللغة العربية، من خلال محتوى متنوع يجمع بين الرصانة المعرفية، وجاذبية السرد، وجودة الإنتاج، وسهولة الوصول، منوهة إلى أن المنصة لا تتعامل مع المعرفة بوصفها مادة نخبوية أو معقدة، بل باعتبارها جزءًا من الحياة اليومية يمكن تقديمه بأسلوب ممتع، واضح، عميق، وقريب من الجمهور.

وقالت أبو عيشة إن المنصة تنطلق من قناعة أساسية مفادها أن الأفكار الجادة لا تحتاج إلى لغة مغلقة أو معقدة، وأن تبسيط المعرفة لا يعني إفراغها من قيمتها أو التخلي عن موثوقيتها. ومن هنا، تقدم أزرق نموذجًا عربيًا حديثًا في صناعة المحتوى الثقافي والمعرفي، يوازن بين العمق والسهولة، وبين المتعة والفائدة، وبين اللغة العربية الفصيحة والأسلوب المعاصر.

وأضافت أن رؤية "أزرق" تتمثل في أن تكون منصة عربية رائدة في تقديم المحتوى الثقافي والمعرفي الرقمي، وأن تسهم في جعل المعرفة باللغة العربية أكثر حضورًا وجاذبية وسهولة في الوصول. وهي تسعى إلى بناء علاقة جديدة بين الجمهور العربي والمعرفة، علاقة تقوم على الفضول، والمتعة، والاكتشاف، والارتباط باللغة العربية بوصفها لغة قادرة على استيعاب الأسئلة المعاصرة والتعبير عنها.

وأكدت أبو عيشة أن المنصة تهدف إلى تعزيز المحتوى العربي الرقمي من خلال سعيها إلى زيادة حضور المحتوى العربي الجاد والجذاب على الإنترنت، عبر إنتاج مواد معرفية متجددة ومصممة خصيصًا للمنصات الرقمية. ويأتي ذلك في إطار جهود أوسع لسد الفجوة في المحتوى العربي، سواء على مستوى الجودة أو التنوع أو الانتشار.

كما تهدف المنصة إلى تقريب المعرفة من الجمهور من خلال تحويل الأفكار الثقافية والعلمية والفكرية إلى محتوى قابل للمشاهدة أو الاستماع أو القراءة ضمن الحياة اليومية، دون أن يحتاج المتلقي إلى تخصيص وقت طويل أو بذل جهد كبير للوصول إلى المعرفة، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى الثقافة والمعرفة، حيث تركز "أزرق" على مخاطبة الأجيال الشابة بأسلوب يناسب اهتماماتهم وسلوكهم الرقمي، من خلال السرد القصصي، والإيقاع السريع، واللغة الواضحة، والتصميم البصري الجذاب. وبذلك تفتح أمامهم أبوابًا جديدة للاهتمام بالأدب، والعلوم، والشعر، والسينما، والفنون، والتراث، كما تدعم المنصة اللغة العربية الفصحى، إذ تؤكد المنصة أن العربية الفصيحة يمكن أن تكون لغة عصرية، سهلة، قريبة، ومؤثرة. فهي تقدم محتواها بلغة سليمة وأنيقة، بعيدة عن التعقيد، وتثبت أن الفصحى قادرة على التعبير عن القضايا الحديثة والموضوعات .

وأخيرا أعربت أبو عيشة عن أملها في أن تصبح منصة "أزرق"، مساحة رقمية موثوقة يجد فيها المستخدم العربي محتوى يثري فكره، ويحفز خياله، ويوسع أفقه، ويدفعه إلى القراءة والتأمل والحوار، بعيدًا عن التلقين أو الخطاب الجاف.