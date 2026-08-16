وزير إيراني أسبق: الشعب الإيراني ينتظر صدور حكم الإعدام على ترمب ونتنياهو

خبرني - قال منوشهر متكي وزير الخارجية الإيراني الأسبق إن "الشعب الإيراني ينتظر صدور حكم الإعدام على قتلة الشهداء وخاصة ترامب ونتنياهو في الأيام العشرة القادمة".

وجاء في في رسالة متكي إلى الحكومة والسلطة القضائية:

معدل التضخم السنوي هو 66%، ومعدل التضخم الشهري هو 88%.

الضغط على السلع الأساسية والغذائية مرتفع للغاية.

الديون والالتزامات المتراكمة للحكومة والبنوك لا تزال قائمة.

كما وجه في رسالته دعوة للرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، حيث قال "السيد بزشکیان، إن التضخم وارتفاع الأسعار والاحتكار قد أصبحوا جزءا من اتفاق ضمني بين مكونات الحكومة والتجار الذين يستغلون الشعب".

ودعا متكي المسؤولين الحكوميين في إيران أن "يؤمنوا بأنه يمكن التحرر من سيطرة الدولار على الاقتصاد"، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يُنظر إلى الشعب على أنه مجرد جمهور، بل يمكنه إدارة الاقتصاد".