إيران توجه طلبا جديدا لقطر يخص الطيارين الإيرانيين الثلاثة

خبرني - طالبت إيران قطر بالسماح بدخول لجنة لتقصي الحقائق إلى أراضيها مؤكدة أن الدوحة تحتجز 3 طيارين إيرانيين.

ودعا العميد باقرزادة، قائد لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الحكومة القطرية إلى السماح لفريق من نخبة خبراء القوات الجوية بدخول الأراضي القطرية، لإجراء تحقيق ميداني في قضية الطيارين الثلاثة، بدلاً من سياسة "المنع".

وكشف باقرزادة أن الفريق الفني ينتظر منذ عدة أشهر الحصول على التصاريح اللازمة للدخول، مؤكداً أن المهمة تقتصر على "التحقيق الميداني" في المعلومات المتعلقة بالطيارين المفقودين. "غیر أن العرقلة والمماطلة المستمرة من جانب المسؤولين القطريين حالت دون عودة طيارينا البواسل إلى البلاد".

وكشف باقرزادة أمس عن أن قطر تحتجز 3 طيارين إيرانيين منذ 6 أشهر، مطالباً اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري للإفراج عنهم. وأوضح أن المحتجزين يقبعون في السجون القطرية، وتُمنع عنهم أي وسيلة تواصل مع ذويهم أو المسؤولين المتابعين لقضيتهم.

ووجّه رسالة إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مريانا سبولياريتش، طالب فيها بمتابعة القضية، مشدداً على أن اتفاقية جنيف الثالثة تلزم الصليب الأحمر بزيارة الطيارين للتحقق من أوضاعهم الصحية والعمل على توفير الظروف المناسبة لإطلاق سراحهم.

ونقلت وكالة "إرنا" عن لجنة البحث عن المفقودين قولها إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الطيارين الثلاثة أُسروا أحياء على يد القوات القطرية، بعد قفزهم من طائرتي "سوخوي-24" خلال مهمة قتالية في 2 مارس 2026، إثر إصابة الطائرتين بنيران الدفاعات المعادية أثناء عودتهما من المهمة.

وأكدت اللجنة أن ستة أشهر مرت على أسر الطيارين دون أن تسمح قطر لهم باللقاء أو التواصل مع عائلاتهم، أو مع المسؤولين المعنيين بمتابعة أوضاعهم، على حد زعمها.