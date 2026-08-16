أفضل أنواع الزيوت الغذائية

خبرني - يؤكد الدكتور أنطون بولياكوف، خبير التغذية، أن أفضل الزيوت الصحية تلك الغنية بأحماض أوميغا-3 أو أوميغا-9 الدهنية. ووفقا له، تعد زيوت بذور الكتان والزيتون والجوز من الخيارات المفيدة.

ويقول: "أفضل الزيوت الصحية هي تلك التي تحتوي على أوميغا-3 أو أوميغا-9. ويُعد زيت الزيتون، الغني بأوميغا-9، وزيت بذور الكتان، الغني بأوميغا-3، من أبرز هذه الخيارات. كما أن زيت الجوز مفيد أيضا لاحتوائه على نسبة جيدة من أوميغا-3. ويمكن أيضا تناول زيوت أخرى، فعلى سبيل المثال، يحتوي زيت عباد الشمس على نسبة مرتفعة من حمض الأوليك، وبالتالي يكون غنيا بأوميغا-9 بدلا من أوميغا-6. والحقيقة أن نظامنا الغذائي يحتوي على كميات كبيرة من أوميغا-6، ما قد يرتبط بعواقب صحية سلبية، مثل الالتهابات المزمنة وزيادة تخثر الدم وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان".

ويؤكد الخبير أن الحفاظ على توازن مناسب بين أحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 وأوميغا-9 في النظام الغذائي يساعد على تجنب هذه الآثار السلبية.

ويقول: "يُعد زيت جوز الهند وزيت MCT (الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة) خيارين جيدين أيضا، فهما مصدر جيد للطاقة، ويتميزان بنكهة مميزة ولذيذة، ويمكن إضافتهما إلى السلطات أو استخدامهما في الخَبز".